Şarkıcı Hatice, Podyumda Yürürken Kalçasını Gösterdi">

Her fırsatta kalçasının orijinal olduğu ve herhangi bir estetik operasyon olmadığını vurgulayan şarkıcı Hatice, önceki gün bir defilede mankenlik yaptı.
Şarkıcı, podyumda yürüdüğü esnada birden arkasını dönerek elbisenin kuyruğu kaldırdı ve iç çamaşırı giymediği kalçasını gösterdi.
DEFİLEDE OLAY YARATTI
Sosyal medya paylaşımları ve kalçası hakkında yaptığı yorumlarla sık sık magazin gündemine gelen şarkıcı Hatice, bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. 40 yaşındaki şarkıcı, Muammer Ketenci'nin defilesinde olay oldu.
BİRDEN KALÇASINI AÇTI
Defileye damga vuran anları Instagram hesabından paylaşan Hatice, transparan kıyafeti ile podyumda yürürken birdenelbisesinin kuyruğunu kaldırarak izleyicilere kalçasını gösterdi.
TOPUKLU AYAKKABIYLA ATA BİNMİŞTİ
Hatice, son olarak klip çekimi için kırmızı derin yırtmaçlı elbisesi ve topuklu ayakkabılarıyla ata binmişti.
Manken, Hatice Çarpar, Magazin