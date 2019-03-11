11 Mart 2019, 07:41
»»

Şarkıcı Hatice, Podyumda Yürürken Kalçasını Gösterdi

Her paylaşımı olay olan şarkıcı Hatice, bu sefer de manken olarak çıktığı defilede yürürken birden kalçasını gösterdi.

Her fırsatta kalçasının orijinal olduğu ve herhangi bir estetik operasyon olmadığını vurgulayan şarkıcı Hatice, önceki gün bir defilede mankenlik yaptı.

Şarkıcı, podyumda yürüdüğü esnada birden arkasını dönerek elbisenin kuyruğu kaldırdı ve iç çamaşırı giymediği kalçasını gösterdi.

DEFİLEDE OLAY YARATTI

Sosyal medya paylaşımları ve kalçası hakkında yaptığı yorumlarla sık sık magazin gündemine gelen şarkıcı Hatice, bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. 40 yaşındaki şarkıcı, Muammer Ketenci'nin defilesinde olay oldu.

Şarkıcı Hatice, Podyumda Yürürken Kalçasını Gösterdi">

BİRDEN KALÇASINI AÇTI

Defileye damga vuran anları Instagram hesabından paylaşan Hatice, transparan kıyafeti ile podyumda yürürken birdenelbisesinin kuyruğunu kaldırarak izleyicilere kalçasını gösterdi.

Şarkıcı Hatice, Podyumda Yürürken Kalçasını Gösterdi">

TOPUKLU AYAKKABIYLA ATA BİNMİŞTİ

Hatice, son olarak klip çekimi için kırmızı derin yırtmaçlı elbisesi ve topuklu ayakkabılarıyla ata binmişti.

Şarkıcı Hatice, Podyumda Yürürken Kalçasını Gösterdi">

Şarkıcı Haticeden David Beckhama Olay Yaratacak Kalça Yorumu

Elbise ve Topuklu Ayakkabıyla Ata Binen Hatice, Kendisini Eleştiren Fenomen Alp Kılınça Dava Açıyor

Şarkıcı Hatice, Derin Yırtmaçlı Elbise ve Topuklu Ayakkabıyla Ata Bindi

Manken, Hatice Çarpar, Magazin


YORUMLAR (7)
ALİ: ihaleden satılık
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
URFALI: para bitmiş ..sanatçıda para biterse ya aldatma yada soyunma bunlardan başka ne beklenir
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
GÜMÜŞ: Şarkıcılıktan farklı bir sektöre geçti bol bol reklamını yapıyor artık malzemenin. Ama iyi malzeme var hani hakkını yemeyin.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ANTAKYALI: BENİM ATA BİR BİN ÖMRÜNCE BİR DAHA İNMEZSİN VALLA
Yayından Kaldır
7 7
Cevap yaz
BURAK: Bu kızla niye uğraşıyorlar
Yayından Kaldır
5 8
Cevap yaz