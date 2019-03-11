Her fırsatta kalçasının orijinal olduğu ve herhangi bir estetik operasyon olmadığını vurgulayan şarkıcı Hatice, önceki gün bir defilede mankenlik yaptı.

Şarkıcı, podyumda yürüdüğü esnada birden arkasını dönerek elbisenin kuyruğu kaldırdı ve iç çamaşırı giymediği kalçasını gösterdi.

DEFİLEDE OLAY YARATTI

Sosyal medya paylaşımları ve kalçası hakkında yaptığı yorumlarla sık sık magazin gündemine gelen şarkıcı Hatice, bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. 40 yaşındaki şarkıcı, Muammer Ketenci'nin defilesinde olay oldu.

Şarkıcı Hatice, Podyumda Yürürken Kalçasını Gösterdi">

BİRDEN KALÇASINI AÇTI

Defileye damga vuran anları Instagram hesabından paylaşan Hatice, transparan kıyafeti ile podyumda yürürken birdenelbisesinin kuyruğunu kaldırarak izleyicilere kalçasını gösterdi.

Şarkıcı Hatice, Podyumda Yürürken Kalçasını Gösterdi">

TOPUKLU AYAKKABIYLA ATA BİNMİŞTİ

Hatice, son olarak klip çekimi için kırmızı derin yırtmaçlı elbisesi ve topuklu ayakkabılarıyla ata binmişti.