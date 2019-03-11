11 Mart 2019, 19:01
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Şarkıcı Hatice, Poposu İçin Garsondan Tabak İsteyince Olay Oldu

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hatice, poposu için tabak isteyince garson neye uğradığını şaşırdı.

Cesur fotoğraflarıyla adından söz ettiren Hatice, poposu için garsondan tabak isteyince ortalık karıştı.

POPOSU İÇİN TABAK İSTEDİ

Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden olan Hatice'nin yemek sipariş vereceği sırada garsondan istediği şey takipçilerini şaşkına çevirdi. Hatice garsonla konuşarak, "Bir tabak eksik popom için." ifadelerini kullandı. Garson ise neye uğradığını şaşırarak, "Tabi ki içeri bakıp getiriyorum." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Hatice Poposu İçin Garsondan Tabak İsteyince Olay Oldu">

POPOSUNU GÖSTERDİ

Sosyal medya paylaşımları ve kalçası hakkında yaptığı yorumlarla sık sık magazin gündemine gelen şarkıcı Hatice, bir kez daha adından söz ettirmeyi başarmıştı. 40 yaşındaki şarkıcı, Muammer Ketenci'nin defilesinde olay olmuştu. Defileye damga vuran anları Instagram hesabından paylaşan Hatice, transparan kıyafeti ile podyumda yürürken birden elbisesinin kuyruğunu kaldırarak izleyicilere poposunu göstermişti.

Şarkıcı Hatice Poposu İçin Garsondan Tabak İsteyince Olay Oldu">
Instagram, Hatice Çarpar, Magazin


YORUMLAR (9)
EMREE: Bu kızın amacı Türkiyenin godomanlarıyla takılabilmek...
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NACO: insan bu yasta bunlari yapinca beyin unutmuyor yaslaninca da yapiyolar bu davranislari ve cok kotu oluyor itilip kakiliyolar kac tane gorduk öle
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MAYK: Yuh artik diyorum
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TR: Allah akil fikir versin
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VOLKAN: Dimi medya sahipleri. Aynen böyle devam edin . Sadece para kazanmak için ne ahlak bıraktınız ne edep. Artık bunları sayenizde normal karşılıyoruz. Ucuz konuları önümüze servis edip durun sonra da tacizler arttı, istismar çoğaldı diyin. Bravo size aferin
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