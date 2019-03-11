Cesur fotoğraflarıyla adından söz ettiren Hatice, poposu için garsondan tabak isteyince ortalık karıştı.

POPOSU İÇİN TABAK İSTEDİ

Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden olan Hatice'nin yemek sipariş vereceği sırada garsondan istediği şey takipçilerini şaşkına çevirdi. Hatice garsonla konuşarak, "Bir tabak eksik popom için." ifadelerini kullandı. Garson ise neye uğradığını şaşırarak, "Tabi ki içeri bakıp getiriyorum." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Hatice Poposu İçin Garsondan Tabak İsteyince Olay Oldu">

POPOSUNU GÖSTERDİ

Sosyal medya paylaşımları ve kalçası hakkında yaptığı yorumlarla sık sık magazin gündemine gelen şarkıcı Hatice, bir kez daha adından söz ettirmeyi başarmıştı. 40 yaşındaki şarkıcı, Muammer Ketenci'nin defilesinde olay olmuştu. Defileye damga vuran anları Instagram hesabından paylaşan Hatice, transparan kıyafeti ile podyumda yürürken birden elbisesinin kuyruğunu kaldırarak izleyicilere poposunu göstermişti.