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Şarkıcı İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli hamile mi?

Bir süredir Yasemin Şefkatli ile birlikte olan şarkıcı İdo Tatlıses'in sevgilisiyle poz verirken Şefkatli'nin karnını tutması akıllara "Hamile mi?" sorusunu getirdi.

21.08.2019 15:38
Şarkıcı İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli hamile mi?

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses bir süredir Yasemin Şefkatli ile aşk yaşıyor. Aşklarını sosyal medya hesabından paylaştıkları fotoğraflarla gösteren ikilinin önceki verdiği poz kafaları karıştırdı.

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2. Sayfa'nın haberine göre; İdo'nun sevgilisinin karnını tutması ve Yasemin Şefkatli'nin paylaştığı fotoğraflarda karnını göstermemesi 'hamilelik' iddialarını gündeme getirdi.

"SAÇIMI BOYATMIYORUM"

Bunun yanı sıra geçtiğimiz sevgilisi İdo ile bir video çeken Şefkatli'nin kuaför açıklaması da iddiaları adeta güçlendirdi. Yasemin Şefkatli, 'kuaförünüz kim?' sorusuna "Düzenli gittiğim bir kuaförüm yok. Farklı farklı yerlere gidiyorum. Uzun süredir saçımı da boyatmıyorum." cevabını verdi.

Aşklarını dolu dizgin yaşayan ikilinin kısa sürede evleneceği de iddiaların arasında. Gün içerisinde sık sık paylaşım yapan şefkatli hamilelik iddialarına henüz bir cevap vermedi.

Şarkıcı İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli hamile mi?

İstanbul Deniz Otobüsleri, İbrahim Tatlıses, Derya Tuna, Magazin

YORUMLAR (5)
NORA: yani nedek ortam fulu olmuş :)) bu ne alakadar
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6.FİLO: 40 gündür gözüme uyku girmiyordu ido''nun aşkı Yasemin Şeftali hamile mi yoksa göbek mi yaptı diye en sonunda öğrendim artık rahat uyuyabilirim.
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RSD: Bu kim ki ??? tip tam keko tipi
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VOLKAN: sen kimsin ki karakterin tam üç kuruş tipi Adamın tipinde ne var gayet kool ve güzel hadsizlik yapma gerizekalı
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METİN: İdoya yakışır hayırlısı
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