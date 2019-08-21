Şarkıcı İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli hamile mi?

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses bir süredir Yasemin Şefkatli ile aşk yaşıyor. Aşklarını sosyal medya hesabından paylaştıkları fotoğraflarla gösteren ikilinin önceki verdiği poz kafaları karıştırdı.

ELİNİ KARNINA KOYARAK POZ VERDİ

2. Sayfa'nın haberine göre; İdo'nun sevgilisinin karnını tutması ve Yasemin Şefkatli'nin paylaştığı fotoğraflarda karnını göstermemesi 'hamilelik' iddialarını gündeme getirdi.

"SAÇIMI BOYATMIYORUM"

Bunun yanı sıra geçtiğimiz sevgilisi İdo ile bir video çeken Şefkatli'nin kuaför açıklaması da iddiaları adeta güçlendirdi. Yasemin Şefkatli, 'kuaförünüz kim?' sorusuna "Düzenli gittiğim bir kuaförüm yok. Farklı farklı yerlere gidiyorum. Uzun süredir saçımı da boyatmıyorum." cevabını verdi.

Aşklarını dolu dizgin yaşayan ikilinin kısa sürede evleneceği de iddiaların arasında. Gün içerisinde sık sık paylaşım yapan şefkatli hamilelik iddialarına henüz bir cevap vermedi.