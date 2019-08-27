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Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, konserinde kendisine şişe fırlatılınca sahneyi terk etti

Geçtiğimiz hafta Van'da konser veren şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ı dinlemeye gelen hayranları, organizasyondan memnun kalmadıkları için sahneye su şişesi fırlattı. Gelen tepkilere dayanamayan Yalçıntaş sahneden inmek zorunda kaldı.

27.08.2019 10:29
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, konserinde kendisine şişe fırlatılınca sahneyi terk etti

Genç popçu İlyas Yalçıntaş, 21 Ağustos'tan Van'da konser verdi. Hayranlarıyla buluşmak için sahneye çıkan popçu, hiç beklemediği bir muamele ile karşılaştı. Yalçıntaş organizasyondan memnun kalmayan seyircilerin kendisine bozuk para ve içecek kutusu fırlatmasıyla sahneden inerek konserini bitirdi.

KONSERDE GERGİNLİK ÇIKTI

Yalçıntaş'ı dinlemek için VIP localardan bilet alan kişiler, aynı locanın başka kişilere satıldığı görünce gerginlik çıkardı. Organizasyon şirketinden şikayet eden seyirciler, yaşanan gerginlik sonrası sahnedeki İlyas Yalçıntaş'a bozuk para ve içecek kutusu fırlattı.

SAHNEDEN İNMEK ZORUNDA KALDI

Atılan materyaller karşısında önce sessiz kalan Yalçıntaş, gerginliğin artmasıyla eline aldığı içecek kutusunu göstererek izleyicileri uyardıktan sonra sahneden indi.

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, konserinde kendisine şişe fırlatılınca sahneyi terk etti

Van, Magazin

YORUMLAR (19)
ORHAN: bunlara konser fazla ilyas bey
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GÖKHAN VAN: kimi demiş vanda konser verirsen böyle olur kimi diyor sizi adam yerine koymuş konser vermeye gelmiş efendi gibi dinleyin. biri demiş ben doğuluyum doğuda hep oluyor. alenen ırkçılık yapıyorsunuz. organizasyon firması bir locayı birden fazla kişiye satıyor. hep doğu doğu diyorsunuzda batıda olsa örneğin izmir istanbul bursa siz kabul edermisiniz sizin para verip aldığınız locayı başkasına satmalarını. batıda olsa siz daha beterini yaparsınız.
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ADIM GİRESUN: Mesele doğu batı değil, mesele sanatçının bu durumda suçu ne, sanatçıya şişe atılınca sorun çözüldümü ?
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APTİ BEY: ula başka yer mi yok konser için megri megri
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BÜŞRA: Doğru yol evet, doğru yol Allah''ın yoludur. Allah ise İNTİKAM ALIR. Allah''ın mübarek intikamını inkar edenler ise kendilerini mümin zanneden münafıklardır. Allah o münafıklardan da intikam alır. Günahkarlar, Allah''ın intikamını bekleyin çünkü beklemeseniz de o size muhakkak gelir. Adaleti çağıran seda yükseliyor gök kubbeye, adalet çağıran seda aşıyor kubbeyi yüce arşadek ve Allah ayağa kalkarak emrediyor Bugün benim intikam günümdür. Tek ve Kahhar olan Allah''ın intikam günü. . . .
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ASLAN KRAL: Please Okay nedir sen Türkmüsün Ecnebimisin eyyy İLYAAAS adından utan adından o şişeleri senin karakterin çoktan haketmiş sanatçı dediğin en başta kendi topraklarının dillerine örfüne kültürüne diline sahip çıkar . . AYIP AYIP
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ALİ: Ne alaka ya kafan iyi mi?
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....: HADİ BE ORADAN!! NE DE ÇOK BİLİYORSUNUZ HER ŞEYİ!!!
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NUR: Ben doğuluyum. Malesef bizim buralarda bir şeye para verdin miydi böyle kabalıklar yapmayı kendinde bir hak olarak görüyorsun. Konserlerde bu tarz olaylar burada çok oluyor malesef.
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RADVAN BEY: VANDA KONSER VERİRSEN BÖYLE OLUR :)
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