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Şarkıcı İntizar geri döndü! Aylar sonra ilk kez sahnede

2019 yılında annesini kaybeden İntizar, büründüğü sessizliğini geçtiğimiz akşam Dalmaz Center'da verdiği konser ile bozdu

07.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:41 Şarkıcı İntizar geri döndü! Aylar sonra ilk kez sahnede

Uzun süre müzik çalışmalarına ara veren , bundan sonra müzik çalışmalarına yoğunlaşacağını ve yakında sürprizleri olacağını söyledi.

Üç saat& ; aralıksız konser performansı tadında unutulmaz bir müzik ziyafeti sunan İntizar, son albümü 'Konu Sen Olunca'nın sevilen şarkıları ile açılışı gerçekletirdi. Kendi yazdığı şarkılarının yanı sıra Ahmet Kaya'dan Neşet Ertaş'a kadar farklı türlerden oluşan repertuvarından eserlerde& ; yorumladı.

AHMET SELÇUK İLKAN VE EMRE KAYA YALNIZ BIRAKMADI

İntizar'ı bu özel sahnesinde, her zaman olduğu gibi yakın dostları Ahmet Selçuk İlkan ve Emre Kaya'da yalnız bırakmadı. İlerleyen saatlerde İntizar sanatçı dostlarını sahnesine davet ederek, onlarla düet yaptı.

ARAP PRENS'İNİN HEDİYELERİNİ KABUL ETMEDİ

Uzun süredir sahneye çıkmaya İntizar'ı yurtiçi ve yurtdışından birçok hayranının dışında Azerbeycan'ın ünlü sanatçıları da dinlemeye geldi. Gecenin en farklı olayı da, İntizar'ı dinlemeye gelen ismi saklı tutulan Arap prensinin& ; sahneye çıkmadan önce yolladığı hediyelerin, sanatçı tarafından kabul edilmeyerek geri gönderilmesi oldu.


Ahmet Selçuk, İntizar, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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