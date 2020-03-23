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Şarkıcı İpek Demir'den sevenlerine müjde

İpek Demir sözü ve müziği Ertuğrul Sağlam'a ait olan yeni teklisi "Anladım" ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

23.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:50
Şarkıcı İpek Demir'den sevenlerine müjde
İpek Demir sözü ve müziği Ertuğrul Sağlam'a ait olan yeni teklisi "Anladım" ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Paradise Production etiketiyle yayınlanacak olan şarkının düzenlemesi Taner Çalık'a ait. Ümraniye Film Platolarında çekilen klip yönetmenliğini ise Mustafa Özen üstlendi. Akustik çalışmalarıyla milyonlarca dinlenen sanatçı, projeyi çok inanarak ve büyük özenle hazırladıklarını dile getirirken, "Unutuverdim" 'den sonra dinleyenlerine yeniden dillere dolanacak duygusal bir eser olacağını sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Ertuğrul Sağlam, İpek Demir, Ümraniye, Magazin

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