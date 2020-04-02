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Şarkıcı İpek Demir vatandaşa maske dağıttı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle önlemler alınırken, İstanbul'da Şarkıcı İpek Demir tedarik ettiği yaklaşık olarak bin maskeyi yaşlılara ve mecburen sokakta olan vatandaşlara dağıttı.

02.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:57
Şarkıcı İpek Demir vatandaşa maske dağıttı
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle önlemler alınırken, İstanbul 'da Şarkıcı İpek Demir tedarik ettiği yaklaşık olarak bin maskeyi yaşlılara ve mecburen sokakta olan vatandaşlara dağıttı.

Fırsatçılar nedeniyle maske fiyatlarının yükselmesine üzüldüğünü söyleyen İpek Demir, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Devletimiz tedbirlerini alıyor ve bizlerde üzerimize düşen tedbirleri almak zorundayız. İnsanların bu kadar telaşlı korkulu olmasına gerek yok ve devletimizin çağrılarına uyup mecbur değilsek dışarı çıkmayalım. Yani 14 gün gibi evlerimizde kalıp çocuklarımızla vakit geçireceğiz. Benim bu maskeyi dağıtmaktaki en büyük amacım fırsatçılara fırsat vermemektir." - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: İpek Demir, İstanbul, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Şarkıcı İpek Demir vatandaşa maske dağıttı - Haberler

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