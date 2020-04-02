Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şarkıcı İpek Demir vatandaşa maske dağıttı

Şarkıcı İpek Demir, koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinden ardından maske fiyatlarında zam yapan fırsatçılara tepki göstermek için sokağa çıkarak yaklaşık bin kişiye maske dağıttı.

02.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:37

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü insanların sokağa çıkması yasaklandı. Dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlar da maske ve eldiven kullanması gerektiği konusunda uyarıldı. Bu süreçte birçok fırsatçı ise eldiven ve maskeleri fahiş fiyatlara satmaya başladı. Artan fiyatlardan rahatsız olan şarkıcı İpek Demir ise İstanbul 'da sokağa çıkarak dışarıda olan yaklaşık bin kişiye maske dağıttı.

"FIRSATÇILARA FIRSAT VERMEMEK İÇİN MASKE DAĞITTIM"

Fırsatçılar nedeniyle maske fiyatlarının yükselmesine üzüldüğünü söyleyen İpek Demir, "Devletimiz tedbirlerini alıyor ve bizlerde üzerimize düşen tedbirleri almak zorundayız. İnsanların bu kadar telaşlı korkulu olmasına gerek yok ve devletimizin çağrılarına uyup mecbur değilsek dışarı çıkmayalım. Yani 14 gün gibi evlerimizde kalıp çocuklarımızla vakit geçireceğiz. Benim bu maskeyi dağıtmaktaki en büyük amacım fırsatçılara fırsat vermemektir."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Şarkıcı İpek Demir vatandaşa maske dağıttı

Kaynak: İHA

Etiketler: İpek Demir, İstanbul, Magazin, Güncel

Haberin Videosu :

Ünlü şarkıcı İpek Demir vatandaşa maske dağıttı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Magazin ››Şarkıcı İpek Demir vatandaşa maske dağıttı - Magazin
Yorumlar (1)
KARAGÖZ:Kim bu şarkıcı ilk defa duyurum adını,bedava maske vererek reklam yapıyor,firsatcilara bu salgindan gün doğuyor,çok yazık
Cevap Yaz 0 0

Magazin Manşet

Haberler

Karantina Selena’ya yaramadı! Evli olan eski aşkı aklına geldi Magazin
Karantina Selena'ya yaramadı! Evli olan eski aşkı aklına geldi
Megastar, ailesiyle birlikte Almanya’da karantinaya girdi Magazin
Megastar, ailesiyle birlikte Almanya'da karantinaya girdi
Mesut’un Amine’ye aldığı doğum hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı Magazin
Mesut'un Amine'ye aldığı doğum hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı
Yasin ve Evrim arasında ilginç anlar: Benimle evlenir misin? Magazin
Yasin ve Evrim arasında ilginç anlar: Benimle evlenir misin?
TikTok akımına uyan Mehmet Öz, kırmızı elbise giyip dans etti Magazin
TikTok akımına uyan Mehmet Öz, kırmızı elbise giyip dans etti
Demet’in ünlü dostuna koronavirüs testi yapıldı! İlk sözleri korkuttu Magazin
Demet'in ünlü dostuna koronavirüs testi yapıldı! İlk sözleri korkuttu
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Konuk programı terk etti Magazin
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Konuk programı terk etti
Kıvanç Tatlıtuğ’un koronavirüs test sonucu belli oldu Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs test sonucu belli oldu

Son Dakika Magazin Haberleri

13:39: Ünlü isimlerden 'Evde kal, kitapla kal' çağrısı - Magazin 13:39: Yaren adlı belgesele online prömiyer - Magazin 12:48: İrem Derici'den itiraf: 23 günde 10 kilo aldım - Magazin 12:48: 31. Ankara Uluslararası Film Festivali koronavirüs nedeniyle ertelendi - Magazin 12:32: Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı - Magazin 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 13:26: Şarkıcı İpek Demir vatandaşa maske dağıttı - Magazin 11:39: Tarkan, ailesiyle birlikte Almanya'da karantinaya girdi - Magazin 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 09:30: Survivor'da Yasin ve Evrim arasında ilginç diyalog: Benimle evlenir misin? - Magazin 08:36: Mehmet Öz, TikTok uygulaması için kırmızı elbise giyip dans etti - Magazin 07:51: Esra Balamir'den korkutan koronavirüs sözleri: Test yaptırdım, sanırım sonucum pozitif - Magazin