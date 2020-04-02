Şarkıcı İpek Demir vatandaşa maske dağıttı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü insanların sokağa çıkması yasaklandı. Dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlar da maske ve eldiven kullanması gerektiği konusunda uyarıldı. Bu süreçte birçok fırsatçı ise eldiven ve maskeleri fahiş fiyatlara satmaya başladı. Artan fiyatlardan rahatsız olan şarkıcı İpek Demir ise İstanbul 'da sokağa çıkarak dışarıda olan yaklaşık bin kişiye maske dağıttı.

"FIRSATÇILARA FIRSAT VERMEMEK İÇİN MASKE DAĞITTIM"

Fırsatçılar nedeniyle maske fiyatlarının yükselmesine üzüldüğünü söyleyen İpek Demir, "Devletimiz tedbirlerini alıyor ve bizlerde üzerimize düşen tedbirleri almak zorundayız. İnsanların bu kadar telaşlı korkulu olmasına gerek yok ve devletimizin çağrılarına uyup mecbur değilsek dışarı çıkmayalım. Yani 14 gün gibi evlerimizde kalıp çocuklarımızla vakit geçireceğiz. Benim bu maskeyi dağıtmaktaki en büyük amacım fırsatçılara fırsat vermemektir."

Kaynak: İHA