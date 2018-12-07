07 Aralık 2018, 09:43
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Şarkıcı İrem Derici, Göğüs Dekolteli Paylaşımlarıyla Sosyal Medyayı Salladı

Son zamanlarda her paylaşımı olay olan İrem Derici, dün paylaştığı derin dekolteli fotoğraflarıyla yine adından söz ettirdi.

Sosyal medyadan yaptığı ilginç paylaşımlarla gündem olan İrem Derici, bu defa derin göğüs dekolteli bir pozlarını paylaştı.

"OLMAYANI ÖZLEMEK"

Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu YouTube videosunda göğüslerine estetik yaptırdığını söyleyen İrem Derici'nin 'Olmayanı özlemek' notuyla paylaştığı göğüs dekolteli fotoğrafı on binlerce beğeni aldı.

FOTOĞRAFI YORUMLARA KAPATTI

İrem Derici, göğüs dekolteli paylaşımlarını yaparken paylaşımını da yorumlara kapattı.

GÖĞÜS ESTETİĞİNE 24 BİN TL

Yaptırdığı burun estetikleriyle bir döneme damga vuran İrem Derici, konuk olduğu YouTube videosunda burun estetiklerine 30 bin TL göğüs estetiğine ise 4 bin Euro yani yaklaşık 24 bin TL ödediğini söylemişti.

İrem Derici
07 Aralık 2018 Cuma 09:43



YORUMLAR (34)
MERT BABA: ne emerim onları :D
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.EDEP: O KADAR YAPMSSIN AMA ZAYIFSIN HIC HOS DURMAMIS ALLAHIM ISLAH EYLESIN. . SU CUMA GUNUNDE
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PİZZACI: Itici yaratık. Sana pizza getirmem. Merve sanay a devam.
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.: ÖYLEDE YAPSAN BÖYLEDE YAPSAN SAĞINI SOLUNU YAPTIRIPTA AÇMAKLA DA YİNE BİR HALT OLAMAYACAKSIN TAHTA KURUSU GİBİSİN ÇÜNKÜ
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REZİLLİK: bunların sadece beyinlerinde değil gözlerinde de sorun var b. sayara bakıp incelemek lazım kendilerini aynada nasıl görüyorlar acaba bizim gördüğümüzü görmedikleri kesin.
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