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Şarkıcı irem derici'ye taciz olayına jet iddianame (1)

ŞARKICI İrem Derici'nin Harbiye'de oturduğu evin kapısına gelen ve daha sonra da çiçekle gelerek taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol kararıyla dün serbest bırakılan E.K. (33) hakkında jet iddianame düzenlendi.

28.08.2019 15:44 Şarkıcı irem derici'ye taciz olayına jet iddianame (1)
ŞARKICI İrem Derici'nin Harbiye'de oturduğu evin kapısına gelen ve daha sonra da çiçekle gelerek taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol kararıyla dün serbest bırakılan E.K. (33) hakkında jet iddianame düzenlendi. Savcılık, şüpheli E.K hakkında "Zincirleme olarak cinsel taciz" suçundan 4 ay 15 günden 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianame kabul edilirse şüpheli E.K. asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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-İrem Derici'nin avukatının konuşması
-Genel ve detaylar


- İstanbul

İrem Derici, Harbiye, Güncel

Kaynak: DHA

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