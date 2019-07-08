08.07.2019 11:43
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Şarkıcı İsmail YK'nın yeni şarkısı sosyal medyada trend oldu

Şarkıcı İsmail YK yeni çıkardığı Çikolatam şarkısına klip çekti. Şarkıcının klibi kısa sürede Twitter trend listesine girdi.

Bir süredir ekranlarda görünmeyen şarkıcı İsmail YK, sözlerini kendisinin yazdığı Çikolatam isimli şarkısına klip çekti. Klibinde bir genç kadınla dondurma yiyen İsmail YK'nın klibi sosyal medyada olay oldu.

TREND LİSTESİNE GİRDİ

İsmail YK'nın yeni klibini izleyenler ise Twitter hesabından binlerce tweet attı. Şarkıcı atılan tweetlerin ardından kısa sürede Trend Topic listesine girdi. İsmail YK'nın önceki gün çıkan yeni şarkısına şimdiden birkaç tane video bile çekildi. YK, çekilen videoları da sosyal medya hesabından paylaştı.

İsmail YK'nın klibi hakkında da şu yorumlar yapıldı...

Şarkıcı İsmail YK'nın yeni şarkısı sosyal medyada trend oldu
Twitter, Magazin

YORUMLAR (4)
SERAP: Ülkemin herhangi bir kesimine dahil hitap edebiliyor olmasi üzücü :( Sacma sapan kalitesiz sarkilar üreten bir adam.
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VATANDAŞ.: Her kitleye hitap eden bir sanatçı var. Özgür bir ülkedeyiz yapacak bir şey yok ne yazık ki.
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ERHAN: canım çikolata çekti
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GÜMÜŞ: TÜRKİYE''DE BİR REFORM OLDU BEE, ŞİMDİ TÜM SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ, AMA DUR E DONDURMADA ÇİKOLATA EKSİK :D
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