Şarkıcı Kibariye, eşinin borçları hakkındaki sorulara tepki gösterdi

Şarkıcı Kibariye, geçtiğimiz akşam Halil Sezai ile İstanbul Harbiye'de konser verdi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan ikiliden Kibariye, eşiyle ilgili soru karşısında tepki gösterdi.

KİBARİYE TİYATRODA OYNAYACAK

Konser önce basın mensuplarıyla konuşan iki şarkıcı, "İlk defa beraber sahne alıyoruz ama son olmayacak" dedi. Hayranlarına sürpriz haberi veren Kibariye, "Halil Sezai'nin o kadar leziz bir ses rengi var ki, ağlamamak mümkün değil. Oyunculuk da yapıyor. Oyunculuğa benim de merakım var. Rica ettim beraber bir tiyatroda oynayalım diye, kafamızda çok güzel şeyler var." şeklinde konuştu.

"AĞZIMDA ÇIKMAYAN HİÇBİR ŞEYE İNANMAYIN"

Kibariye'ye "Bodrum'daki 3 milyon liralık evinizi eşinizin borçları yüzünden 1 milyon liraya sattığınız haberleri doğru mu" diye soruldu. Kibariye, "Yok öyle bir şey. Benim ağzımdan çıkmayan hiçbir şeye inanmayın" diyerek röportajı noktaladı.