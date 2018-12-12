12 Aralık 2018, 10:09
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Şarkıcı Kuşum Aydın'ın 2 Buçuk Milyona Aldığı Evinin Çatısı Çöktü

Ünlü şarkıcı Kuşum Aydın'ın 2 buçuk milyon değerindeki evinin tavanı çöktü. Olay sonrası konuşan Aydın, "Ucuz atlattık" dedi.

Ekranların sevilen ismi ünlü şarkıcı Kuşum Aydın'ın korku dolu anlar yaşadı. Yağan yağmurdan sonra evinin çatısı çöken Aydın korku dolu anları Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'ya anlattı.

2.5 milyon değerindeki evinin tavanı çöken Aydın: " Sarıyer'in sırtlarında; milyonluk ev demeyin, tavan çöktü biz evin içindeyken. Ucuz atlattık bu işi" dedi.

"TAVAN ÜSTÜME ÇÖKSEYDİ ŞU AN YOKTUM"

Nazara inandığını her fırsatta dile getiren Aydın yaşadıkları bu anları kaydederek yaşadıklarını anlattı. "Tavan benim üstüme çökseydi şu an yoktum" diyen Aydın "bir iki dakika önce oradaydım" dedi.

"ÇOK KORKUNÇ"

Canlı yayına bağlanan Aydın "Bir yerden su alıyordu, günlerdir yapılması için rica ediyordum. Panik yapmayın diyorlardı, gerçekten o gördüğümüz küçücük gibi görünen yerden inen şeyler o plastik leğenleri kırdı. Çok korkunç. Bir evi alırken inşaatının kalitesine ve elektrik tesisatına baksınlar. Üzerimdeki nazar çıktı.

"İHMALKARLIK SONUCU BAŞIMA GELDİ"

Evden taşınmayı düşünmüyorum. Bu evde çok mutluyum. İhmalkarlık sonucu başıma geldi, onun dışında geçer hepsi."

Sarıyer,Aydın,Kuşum Aydın
12 Aralık 2018 Çarşamba 10:09



YORUMLAR (28)
PAŞALI: Evin başına yıkılsın diye beddua aldıysa demek tutmuş. .
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ADA: neden dalga geçiyorsunuz kaza bu bizim başımıza gelmeyeceği ne malum geçmiş olsun
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CESUR : Plastik surat
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SEREN CAN: Erkek erkeğe gizli saklı yatanlar saldırıya geçmişler çünkü kendilerini görüyorlar neyse geçim derdine düşün milletle uğraşmayın
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ZIBO: uzaylı gibin laaa,korktum..
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