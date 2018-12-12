Şarkıcı Kuşum Aydın'ın 2 Buçuk Milyona Aldığı Evinin Çatısı Çöktü

Ekranların sevilen ismi ünlü şarkıcı Kuşum Aydın'ın korku dolu anlar yaşadı. Yağan yağmurdan sonra evinin çatısı çöken Aydın korku dolu anları Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'ya anlattı.

2.5 milyon değerindeki evinin tavanı çöken Aydın: " Sarıyer'in sırtlarında; milyonluk ev demeyin, tavan çöktü biz evin içindeyken. Ucuz atlattık bu işi" dedi.

"TAVAN ÜSTÜME ÇÖKSEYDİ ŞU AN YOKTUM"

Nazara inandığını her fırsatta dile getiren Aydın yaşadıkları bu anları kaydederek yaşadıklarını anlattı. "Tavan benim üstüme çökseydi şu an yoktum" diyen Aydın "bir iki dakika önce oradaydım" dedi.

"ÇOK KORKUNÇ"

Canlı yayına bağlanan Aydın "Bir yerden su alıyordu, günlerdir yapılması için rica ediyordum. Panik yapmayın diyorlardı, gerçekten o gördüğümüz küçücük gibi görünen yerden inen şeyler o plastik leğenleri kırdı. Çok korkunç. Bir evi alırken inşaatının kalitesine ve elektrik tesisatına baksınlar. Üzerimdeki nazar çıktı.

"İHMALKARLIK SONUCU BAŞIMA GELDİ"

Evden taşınmayı düşünmüyorum. Bu evde çok mutluyum. İhmalkarlık sonucu başıma geldi, onun dışında geçer hepsi."