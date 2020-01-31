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Şarkıcı Lerzan Mutlu, hafızasını sildirdi: Ortalık yılan kaynıyor

Yeni çıkardığı 'Kaç Kadeh Kırıldı' şarkısının klip çekiminde konuşan Lerzan Mutlu, "Hayatıma giren bütün gereksizleri sildiriyorum. Ortalık yılan kaynıyor" dedi.

31.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:02

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, yeni çıkardığı 'Kaç Kadeh Kırıldı' şarkısını kliplendirdi. Sözleri Şakir Askan'a, müziği Burhan Bayar'a, aranjesi Caner Tepecik'e ait eserin, klip yönetmenliğini ise Erkan Nas üstlendi.

"GEREKSİZLERİ SİLDİRİYORUM"

Hafızasını sildirdiğini belirten şarkıcı, "Hollywood ünlülerinin de yaptırdığı bir şey. Böyle bir teknik var. Şu an birinci seansıma girdim. Hayatıma giren bütün gereksizleri sildiriyorum. Ortalık yılan kaynıyor" dedi.

CEREN HİNDİSTAN DA HAFIZASINI SİLDİRMİŞTİ

Öte yandan, kızı Arya'nın hastalık sürecinde sıkıntılı günler geçiren Ceren Hindistan da, TMS adlı teknikle hafızasını sildirmişti. Hindistan, yaptığı açıklamada, "Her şeyi unuttum diyemem ama artık kötü anıları düşünüp öfkelenmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Şarkıcı Lerzan Mutlu, hafızasını sildirdi: Ortalık yılan kaynıyor

Burhan Bayar, Lerzan Mutlu, Şakir Askan, Magazin


HABER YORUMLARI (49)
AYLİN:Hafiza silmek nasil oluyorsa
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NEVA:Selam çıtır??????????????
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NEVA:Ne saçma şey. Biri beni üzecek sinirlendirecek hafızamdan sildirecegim o kişi gene beni üzer. Allahım sen beni Alzaymer filan yapma ben herseyi hatırlamak istiyorum. Tabi yeri gelince affederim, barışırım, unutmuş gibi yaparım o ayrı.
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AVNİ:Bazende sayfada hovarda kiz asli oluyom . He he la la
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HUGO:Aman bizden irak olda
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NUGGET:Anladik seni biliyoz artik
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LURCON:Ne olduğun belli değil şizo musun lezo musun kezo musun
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CETO:lokum lokum var halen gideri bos yapmayin
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GELECEK ÇOK KORKUNÇ:Bence kötü bir buluş bu.düşünsenize birileri size her türlü kötülüğü yapıp sonra da kendi eliyle götürüp hafızanızı sildirebilir ve o şekilde bir ara sokağa sizi bırakabilir.siz de neredeyim ben diyerek kendinize gelirsiniz o kişiyle ilgili bütün anılar silinmiş bir şekilde ve o kişiyle karşılaşıp dost olabilirsiniz.
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AVNİ:sakaryalım ben geldime la.gelsene la kelle paça çorbası içerize.
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