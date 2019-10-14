Şarkıcı Linet, konserinde yaptığı kalça dansıyla izleyenleri mest etti

Güçlü sesiyle adından her daim söz ettiren şarkıcı Linet, dün akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıktı. "İsyan" şarkısıyla herkesi kendine hayran bırak şarkıcı, yaptığı kalça dansıyla da alkış tufanı kopardı.

DAKİKALARCA ALKIŞLANDI

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, Linet'in Bostancı konserini ön sıralardan izledi. Konserden eğlenceli anları paylaşan Ciğerci, Linet'in oryantal dans şovunu da paylaşmayı ihmal etmedi. Dans ederken kendinden geçen Linet, şovuna topuklu ayakkabılarını çıkartarak devam etti. Şarkıcının dans gösterisi dakikalarca alkışlandı.

KONSER GELİRİNİ MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLAYACAK

2 gün önce Instagram hesabından paylaşım yapan Linet, "Ülkemizin bu zor günlerinin en kısa sürede bitmesini beklerken aldığımız şehit haberleri bizler derinden üzmüştür. Birlik bütünlüğün değerini daha çok anladığımız bu günlerde gelecek konserlerimize bilet almış, bizlerle olmak isteyen herkesin adına 13 Ekim'de gerçekleşecek Bostancı Gösteri Merkezi konserimizin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı aldık." demişti.

SELİN DE KALÇA DANSI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde kadınlar matinesinde sahneye çıkan Selin Ciğerci de kalça dansıyla görenleri şaşkına çevirmişti. Ciğerci'yi izlemeye gelen kadınlar, kalça dansını telefonlarına bile kaydetmişti.