Şarkıcı Mabel Matiz'in Acı Günü

Mabel Matiz
olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca
'nın 65 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs
gazisi babası Ali Karaca
, Erdemli
ilçesinde son yolculuğa uğurlandı.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ali Karaca için Tömük
Mahallesi Asri Mezarlığı'nda askeri tören düzenlendi.
Törene, Karaca'nın şarkıcı çocukları Fatih ve Selim Karaca
, yakınları ile Erdemli Kaymakamı Avni Kula
, Garnizon Komutanı Jandarma
Binbaşı Mehmet Derin
, Muharip Gaziler Derneği Erdemli Temsilcisi Hamdi Taşyonar ve gaziler katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Karaca'nın naaşı toprağa verildi.
Ali Karaca, Mabel Matiz, Güncel
Kaynak: AA