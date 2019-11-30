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Şarkıcı Madonna, sağlık sorunları nedeniyle konserlerini iptal etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, çektiği ağrılardan dolayı Madame X turnesi kapsamında vereceği 3 konserini iptal etti. Madonna'nın yaşadığı rahatsızlık ise henüz bilinmiyor.

30.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:18

61 yaşındaki ABD'li şarkıcı , Madame X turnesi kapsamında 'da 3 konser verecekti. Ancak sağlık durumu iyi olmayan şarkıcı, ağrılarının olduğunu söyleyerek konserlerine çıkmamaya karar verdi.

MADONNA'DAN HAYRANLARINA KÖTÜ HABER

Fischerspooner grubunun "God Control" parçasını telif ödemeden albümünde yer verdiği gerekçesiyle suçlanan 61 yaşındaki yıldız, yakın zamanda düzenlenecek olan konserlerini iptal etti. Sağlık sorunlarında bahsederek ağrılarının dayanılmaz olduğunu ve dinlenmesi gerektiğini söyleyen Madonna, tam olarak ne rahatsızlığı olduğunu söylemedi.

ŞARKI YAZARLARIYLA TARTIŞMA YAŞADI

Geçtiğimiz aylarda "Madame X" isimli albümü raflardaki yerini alan Madonna'nın başı"God Control" şarkısının yazarıyla derde girdi. ABD'li elektronik müzik grubu Fischerspooner'ın üyelerinden Casey Spooner, 2017'de parça üzerinde çalıştıklarını, ancak bu projenin rafa kaldırıldığını söyledi. Sonra şarkının kendisine verilmeden "Madame X" albümünde yer aldığını belirten Spooner, parçanın yıllar önce kaydedilen demo versiyonunu yayınlayarak, "Telifi için 25 bin euro teklif edilmişti ancak ödeme yapılmadı. Arttık yetti. Sen (Madonna) sahnelerde fink atarken, ben beş parasız yaşıyorum" dedi.

Şarkıcı Madonna, sağlık sorunları nedeniyle konserlerini iptal etti

Amerika Birleşik Devletleri, Madonna, Boston, Magazin


HABER YORUMLARI (2)
ADINIZI YAZIN:Şarkı söylerken çokça konserlerinde Şeytan ayinleri yapıyordu en sonunda ebedi cehennemi boylucak darısı şeytana tapan diğer şarkıcıların başına kim kardaşyan ve kocasında dağil
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