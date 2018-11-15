Şarkıcı Mahmut Tuncer'in Yargılandığı Dava

15 Kasım 2018 Perşembe 16:44



15 Kasım 2018 Perşembe 16:44

İzmir'de yaşayan bir müzisyenin, eserinin melodisini rızası dışında kendi eserinde kullandığı ve eserin dağıtımını yaptığı iddialarıyla haklarında dava açtığı şarkıcı Mahmut Tuncer ve plak yetkilisi Mustafa Özdemir'in yargılanmasına devam edildi.İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Bilgin Çetin ve avukatı Yüksel Okyay Evren ile Özdemir'in avukatı Müfterime Kurtçu katıldı. Mahmut Tuncer, duruşmaya gelmedi.Hakim, dava dosyasına bilirkişi raporunun ve Mahmut Tuncer'in müzik CD'sinin ve kapağın resimlerinin birer örneğinin eklendiğini, sanık Mustafa Özdemir'in avukatının eser ile ilgili olarak Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) tarafından yürütülen bir incelemenin bulunduğunu bildirdiğini söyledi.Müşteki vekiline kendilerine ait olan müzik eseri kaydının orijinal aslını ibraz etmesi için 10 günlük süre verilmesine karar veren mahkeme, müzik eseri kaydı geldikten sonra TRT Genel Müdürlüğüne yazı yazılarak Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği repertuvarlarında suça konu olan müzik eserinin melodisinin anonim bir esere ait olup olmadığı hususunda belge bulunup bulunmadığının sorulmasına, her iki müzik eseri kaydının birer örneğinin eklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.İddianamedenİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosunca, müşteki Bilgin Çetin'in eserinin izinsiz kullanıldığına yönelik yaptığı şikayet üzerine Mahmut Tuncer ve çalıştığı Özdemir Plak yetkilisi Mustafa Özdemir hakkında "Manevi veya mali haklara tecavüz" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.Müşteki Çetin'in "Cincon" isimli eserini Bornova 1. Noterliğine tescil ettirmek suretiyle eser sahibi olduğu, eserini çeşitli sosyal medya mecralarında umuma arz ettiği belirtilen iddianamede, şüpheli Mahmut Tuncer'in "Ankara" isimli eserinde müştekinin rızası olmadan eseri kullandığı ve eser sahibi olarak müştekinin ismini göstermediği, plak yetkilisinin de bu eserin dağıtımını gerçekleştirerek mali ve manevi haklara tecavüzde bulunulduğu belirtildi.Bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, Mahmut Tuncer'e ait olarak geçen "Ankara" isimli eserin melodisinin "Cincon" eserinde kullanılan melodiyle aynı olduğu, her iki eserin tonları ve sözlerinin farklı olduğuna vurgu yapılırken, müştekiye ait "Cincon" isimli eserin şikayete konu eser "Ankara"da kullanıldığı, izinsiz kullanımdan doğan mali ve manevi hakların ihlal edildiği anlatıldı.Tuncer, İzmir 1. Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesinin talimatıyla, İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesine ifade vermiş, suçlamaları reddetmişti.