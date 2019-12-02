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Şarkıcı Merve Özbey ile nişanlanan Kenan Koçak kız evine mehter takımıyla geldi

Şarkıcı Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu Kenan Koçak ile dün akşam nişanlandı. Koçak'ın kız evine mehter takımı eşliğinde gelmesi ise herkesi şaşkına çevirdi.

02.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:34

Ünlü şarkıcı Merve Özbey ile sevgilisi Kenan Koçak evlilik yolunda ilk adımı attı. Evini nişanı için hazırlatan Özbey, bu mutlu anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Kenan Koçak, kız evine adeta konvoy eşliğinde geldi.

"ISLANDIĞIM İLK YAĞMURSUN"

Uzun süredir birlikte olan Merve Özbey ve Kenan Koçak çifti pazar akşamı aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Instagram hesabından nişana ait bir fotoğraf paylaşan Merve Özbey, "Telaşımı hoş gör, ıslandığım ilk yağmursun" notunu yazdı.

MEHTER TAKIMIYLA GELDİ

Misafirlerine kendi elleriyle kahve yapan Merve Özbey, nişanlısına da tuzlu kahve yaptı. Özbey, nişan töreninde tüm geleneklere uymaya özen gösterdi. Kenan Koçak ise Merve Özbey'in evine mehter takımı eşliğinde geldi. Öte yandan Merve Özbey katıldığı bir programda düğün tarihini 19 Ocak olarak açıklamıştı.

KENAN KOÇAK KİMDİR?

Merve Özbey'in nişanlısı Kenan Koçak 1 Ocak 1983 İstanbul doğumludur. Maltepe Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olan Kenan Koçak, inşaat alanında kariyerini sürdürmektedir.

Şarkıcı Merve Özbey ile nişanlanan Kenan Koçak kız evine mehter takımıyla geldi

Kenan Koçak, Merve Özbey, Magazin


HABER YORUMLARI (6)
ANADOLU İNSANI:demek ki paran da olsa kroysan kro kalıyosun.
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HAS ANADOLU:mehterle mi gidiyolarmış osmanlıda kız alırken iyi tarih okuyun. özentilik asıl budur. asıl osmanlı türk asaleti mütevazilikten gelir gösterişten değil. yoksa evinde o varaklı koltuklarda oturan müteahhittlerden misin sen de gerçek anadolu insanı? . ver mehteri.
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GERÇEK ANADOLU İNSANI:mehterle gelmek ve kroluk nasıl bi bağlantı kurdunuz aceba? özünden utanan özentidir!
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UĞUR:Maşallah
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4 14
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GÖRGÜLÜ:GÖRGÜSÜZ.
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3 12
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CANAN:AŞK GÜZEL ŞEY
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11 18
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