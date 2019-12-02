Şarkıcı Merve Özbey ile nişanlanan Kenan Koçak kız evine mehter takımıyla geldi

Ünlü şarkıcı Merve Özbey ile sevgilisi Kenan Koçak evlilik yolunda ilk adımı attı. Evini nişanı için hazırlatan Özbey, bu mutlu anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Kenan Koçak, kız evine adeta konvoy eşliğinde geldi.

"ISLANDIĞIM İLK YAĞMURSUN"

Uzun süredir birlikte olan Merve Özbey ve Kenan Koçak çifti pazar akşamı aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Instagram hesabından nişana ait bir fotoğraf paylaşan Merve Özbey, "Telaşımı hoş gör, ıslandığım ilk yağmursun" notunu yazdı.

MEHTER TAKIMIYLA GELDİ

Misafirlerine kendi elleriyle kahve yapan Merve Özbey, nişanlısına da tuzlu kahve yaptı. Özbey, nişan töreninde tüm geleneklere uymaya özen gösterdi. Kenan Koçak ise Merve Özbey'in evine mehter takımı eşliğinde geldi. Öte yandan Merve Özbey katıldığı bir programda düğün tarihini 19 Ocak olarak açıklamıştı.

KENAN KOÇAK KİMDİR?

Merve Özbey'in nişanlısı Kenan Koçak 1 Ocak 1983 İstanbul doğumludur. Maltepe Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olan Kenan Koçak, inşaat alanında kariyerini sürdürmektedir.