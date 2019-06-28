Şarkıcı Metin'den şortunun düğmesini açarak poz veren Yonca Evcimik'e sert çıktı

55 yaşındaki Yonca Evcimik, karın bölgesindeki yağlarını aldırdı. Evcimik, yeni halini şortunun düğmelerini açarak ayna karşısında poz verdi. Birçok kişi tarafından eleştirilen şarkıcıya bir tepki de şarkıcı ve müzisyen Metin Çanak'tan geldi.

"SANATÇI, ÖRF VE ADET ÇERÇEVESİNDE HALKIN GÖNLÜNDE OLABİLİR"

Yonca Evcimik'in paylaştığı fotoğraflar hakkında konuşan Metin Çanak şunları söyledi: "Sanat çok değerli bir kurumdur. Sanatı ahlaki değerlerden yoksun gibi göstermek zavallılıktır. Sanatçılar örf, adet, gelenek ve göreneklerimiz çerçevesinde kaldıkları sürece halkın gönlünde olabilirler.

"GÜNDEMDE KALMAK İÇİN VERDİĞİ POZLARI KINIYORUM"

Bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarını takdirle izlediğim Yonca Evcimik'in gündemde kalabilmek adına verdiği bu pozları kınıyorum. Halk sizden yeni eserler bekliyor bunlar reklam kokan hareketler milletin aklıyla alay etmeyin. Proje üretin."