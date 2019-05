Şarkıcı Moby 20 yıl önce sevgili olduklarını iddia ettiği Natalie Portman'dan özür diledi

Natalie Portman'ın inkar etmesine rağmen, bir zamanlar sevgili olduklarını öne sürüp birlikte fotoğraflarını paylaşan şarkıcı Moby, Portman'dan özür diledi.

Amerikalı DJ ve yapımcı Moby, anılarını kaleme aldığı 'Then It Fell Apart' adlı ikinci otobiyografi kitabında Oscar ödüllü Amerikan oyuncu Natalie Portman ile 'kısa süreliğine sevgili olduklarını' yazmıştı. Portman ise bu iddiayı reddedip "Ben çok daha farklı bir şey hatırlıyorum, henüz liseden mezun olduğumda yaşı benden büyük bir adamın bana rahatsız edici bir şekilde yaklaştığını hatırlıyorum" demiş, Moby'nin fotoğraflarını paylaşmasını da 'uygunsuz' bulduğunu ifade etmişti.

Portman'dan özür dileyen 53 yaşındaki Moby, Instagram hesabındaki paylaşımında "Portland ile 20 yıl önce ilk tanıştığımızda daha sorumluluk sahibi ve saygılı davranmalıydım" dedi.

Moby ayrıca, kitapta Portman ile ilgili bir bölüm olduğunu kendisine önceden haber vermemesinin ve Portland'ın tepkisine yeterince saygı göstermemesinin 'düşüncesizce bir davranış olduğunu kabul ettiğini' söyledi.

Moby, "Natalie'nin aklına, yaratıcılığına, hayvan hakları savunuculuğuna büyük hayranlığım var. Kendisine ve ailesine rahatsızlık yaratmış olmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Then It Fell Apart kitabında yer verdiğim herkese onurlu ve saygın davranmaya çalıştım ama kitap yayınlanmadan önce onları haberdar etmemek gerçekten benim düşüncesizliğim. Bu nedenle Natalie'den ve Then It Fell Apart kitabında haklarında yazdığım ve önceden haber vermediğim herkesten özür diliyorum" dedi.

Moby kitapta Natalie Portman hakkında ne yazmıştı?

Moby, kitabında o zamanlar kendisi 33, Natalie Portman da 20 yaşındayken ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki bir konserinin ardından tanıştıklarını anlatmıştı:

"Ben kel bir alemci, o da güzel bir oyuncuydu. Ama işte soyunma odamda benimle flört ediyordu."

Moby, aynı zamanda Natalie Portman Harvard Üniversitesi'nde okurken onun yurt odasına gittiğini, üniversite kampüsünde 'yüzyıllık meşe ağaçlarının altında öpüştüklerini' yazmıştı.

Ancak değer verdiği bir kadınla yaklaşmaya başladığı zaman panik ataklarının arttığını, birkaç hafta sevgili olmaya çalıştıktan sonra Portman'ın kendisini arayarak başka biriyle görüştüğünü söylediği için ayrıldıklarını anlatmıştı.

Ancak Natalie Portman, Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajında bu iddiaları reddetmişti:

"Onu tanıdığım çok kısa süreyi sevgiliymişiz gibi anlatmasına şaşırıyorum çünkü ben, benden büyük bir adamın daha yeni liseden mezun olduğum bir sırada rahatsız edici bir şekilde davrandığını hatırlıyorum. 20 yaşında olduğumu söylüyor ama kesinlikle daha küçüktüm, daha yeni 18 olmuştum. Ne kendisi ne de yayıncısı bilgileri teyit etmemiş, neredeyse bu bilerek yapılmış gibi duruyor.

"Bu hikayeyi kitabını satmak için kullanması için çok rahatsız edici. Ancak bu doğru değil. Çok fazla yanlış ve uydurma bilgi var. Onun ya da yayıncısının da bu bilgileri teyit etmek için bana ulaşmasını tercih ederdim."

Hollywood'un cinsel tacize karşı başlattığı Time's Up (Süre Doldu) kampanyasının öncü isimlerinden olan Natalie Portman, liseden mezun olduktan sonra hayranı olduğu için Moby'nin bir konserine gittiğini, Moby'nin 'Arkadaş olalım' dediğini, ancak Moby'nin o sırada konser turunda kendisinin de film çekiminde olduğu için de çok az sayıda görüştüklerini söylüyor.

Bugün 37 yaşında olan Portman, röportajda aynı zamanda Time's Up kampanyası sayesinde kadınların daha da güçlendiğini ve yeni bir devrin başladığını vurguluyor.

Oyuncu Benjamin Millepied ile evli olan Portman'ın iki çocuğu var.