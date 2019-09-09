Şarkıcı Mr. Jade, elleriyle duvar yıktığı anların videosunu paylaştı

Başarılı iş adamı, sanatçı ve fenomen kimliğiyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Mr. Jade, 1.8 Milyon takipçili İnstagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Mr. Jade son olarak eliyle duvar yıkarak bu anları Instagram hesabından yayınladı.

YAPTIĞI ZORLU HAREKETLERLE GÜNDEME GELİYOR

Avrupa'da iş adamı kariyeriyle tanınan ve müzik kariyerindeki başarısıyla da adından sıklıkla söz ettiren şarkıcı Mr. Jade, egzersiz görüntüleri ve güç gerektiren hareketleriyle hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Mr. Jade, bu hareketlerini daha da ilerleterek elleriyle duvar yıktı. Baba ocağı olan Sivas'taki köyünde yıktığı duvarın görüntülerini Instagram hesabının story bölümünde takipçileriyle paylaşan Mr. Jade, uzun süre magazin gündeminden düşmeyeceğe benziyor.