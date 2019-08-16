Haberler» Magazin» Haber

Şarkıcı Mr Jade, ormanda yaptığı sporla Rocky'e benzetildi

Şarkılarındaki başarılarıyla adından söz ettiren Mr. Jade, Sivas'taki köyünde çektiği video ile takipçileri tarafından Türk Rocky unvanını aldı. Şarkıcının videosu kısa sürede binlerce beğeni de aldı.

16.08.2019 13:59
Şarkıcı Mr Jade, ormanda yaptığı sporla Rocky'e benzetildi

Şarkıları, başarılı iş adamı kariyeri ve fenomen kimliğiyle büyük ses getiren Sivaslı yıldız Mr. Jade, baba yurdu olan köyünde çektiği video ile "Türk Rocky" unvanını almaya başladı.

TAKİPÇİLERİNİ HAYRAN BIRAKTI

Mr. Jade, yoğun iş temposunun yanı sıra yaz tatilinin bir bölümünü geçirmek üzere gittiği köyünde çektiği videolarla büyük ses getiren Mr. Jade, son paylaşımıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

TRAKTÖR LASTİĞİYLE EGZERSİZ YAPTI

"Good Morning Sport in Village. Köyümde Sabah Sporu.." başlığıyla paylaştığı videosunda traktör lastiği ile yaptığı egzersiz çalışmaları, köyünden bir kişiyi kaldırdığı ağırlık çalışması ve kütükleri kullanarak yaptığı şınav çalışmasıyla doğayı kullanarak gücün nasıl korunacağını ortaya koymuş oldu.

Yaptığı çalışmaların zorluğu ve vücut yapısı yıldız isim için "Türk Rocky Mr. Jade" söylemlerini de beraberinde getirdi.

Şarkıcı Mr Jade, ormanda yaptığı sporla Rocky'e benzetildi

Sivaslı, Magazin

YORUMLAR (1)
ATARLI: Reklamın İyisi Kötüsü OlmazDemiş
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
15:47   Rapçi Travis Scott, sevgilisi Kylie Jenner'a 2,8 milyon TL değerinde kolye hediye etti
15:43   Anne Marie, ikinci kez Regnum sahnesinde
14:57   MasterChef Türkiye'nin jüri üyeleri kimdir?
14:36   Hamilelik kilolarıyla gündem olan Fahriye Evcen'e ünlü isimlerden destek mesajı yağdı
14:18   Karesi'de 'neşeli günler' başlıyor
14:10   Sıla söyledi, Hazer dinledi
13:59   Şarkıcı Mr Jade, ormanda yaptığı sporla Rocky'e benzetildi