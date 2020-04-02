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Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından salgın nedeniyle bazı belediyelerin başlattığı yardım kampanyalarının bloke edilmesine "'Benim kampanyam, senin kampanyan' tartışmasını bu milletin hak etmediğini düşünüyorum" diyerek tepki gösterdi.

02.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:33

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye 'ye gelmesiyle kendisini ev karantinasına alan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından bağış toplama konusuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"ŞİMDİ HİÇ ZAMANI DEĞİL"

Evde olduğu süre içerisinde gündemi yakından takip eden Mustafa Sandal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyalarının iptal edilmesiyle ilgili Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Herkes canının derdindeyken ve 'Acaba virüsü bulaştırır mıyım?' korkusuyla anne babasına ya da evladına bile sarılamazken... 'Benim kampanyam, senin kampanyan' tartışmasını bu milletin hak etmediğini düşünüyorum. Salgına karşı topyekün savaşsa bunun adı şimdi birlik olmayacağız da ne zaman olacağız? Bu ülkenin bir evladı olarak iktidara da muhalefete de rica ediyorum; yapmayın, şimdi hiç zamanı değil!" dedi.

Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının iptal edilmesine tepki gösterdi
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Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi
Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Sandal, Türkiye, Magazin

Haberin Videosu :

Ünlü Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi

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Haberler ›› Magazin ››Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi - Magazin
Yorumlar (6)
MEMLEKETİM:Bagis yapmak isteseydin Devlet''in en üstteki yetkilinin baslatigi kampanyaya destek olurdun. Sizin gibi sözde sanatcilar bu Devlet''e zarar veriyor. Belediyeler tek basina bagis kampanyasi baslatamaz. Belediyeler ancak bir posetin icine biraz erzak koyar sinirlari icindek fakir ailelere dagitir. Önce kaideyi ögrenin sonra reklaminizi yapin.
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DELİDİR AMA!:Sosyal medya hesabından paylaştığın sayfanın bayrağından son harfine kadar katılıyorum ve destekliyorum '' Kavga değil tedbir zamanı '' diyorum . İyi ki varsınız
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AHMET:Bağış hesabı açık. Ama siyasi bağış yapacaksan reklama gerek yok. sana yakışmadı
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EROL:Herkes işini yapsın o zaman karışıklık olmaz ben veya içişleri bakanı gelip acuna yalakalık yapıyor mu
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E.YALANOĞLU:KEM KÜM
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SELİM GUELER:Senin bir şarkici olarak yaptiğin politik açiklamayi yadirgadim. Sende devletimizin yaptigi kampanyaya katil
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