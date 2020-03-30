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Şarkıcı Nazan Öncel, koronavirüse yakalandığı yönündeki haberleri yalanladı

Sosyal medyada koronavirüse yakalandığına dair haberler çıkan şarkıcı Nazan Öncel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hakkındaki iddiaları yalanladı.

30.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:17

Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs Türkiye'ye sıçradı. Söz yazarı ve besteci Nazan Öncel'in de koronavirüse yakalandığı ve yoğun bakımda yattığı iddia edildi. Konu hakkında açıklama yapan Öncel ise iddiaları kesin bir dille yalanladı.

"SAĞLIĞIM YERİNDE"

Hakkında çıkan haberlere Instagram hesabından cevap veren Nazan Öncel şunları söyledi: "Haberler asılsız olup, şahsımı ve sevenlerimi derinden üzmüştür. Çok şükür sağlığım yerinde ve her duyarlı vatandaş gibi evimde kalarak, başkalarına karşı sorumluluğumu yerine getirmekteyim. Sadece ülkemizin değil tüm dünyanın baş etmeye çalıştığı Kovid-19 ( Koronavirüs ) salgını ile ilgili her gün doğru yanlış bir çok haberle uyarıldığımız bu zor günlerde hakkımda münferit haber sitelerinde yayınlanan ve hastalıkla ilgili bazı semptomları gösterdiğim gerekçesiyle hastaneye başvurup test yaptırdığım ve bu testin pozitif çıktığı yönündeki haberler asılsız olup şahsımı ve sevenlerimi derinden üzmüştür. Çok şükür sağlığım yerinde ve her duyarlı vatandaş gibi evimde kalarak önce kendime sonra başkalarına karşı sorumluluğumu yerine getirmekteyim."

"HERKESE SAĞLIKLI VE TEDBİRLİ GÜNLER DİLERİM"

"Gazetecilik biraz araştırma, sorgulama gerektirir. Haberi yapan kişi ve kurumların bu tarz hoş olmayan haberlerle kamuoyunu yanıltmalarını etik bulmuyorum. Konuyla ilgili gerekli tekziplerin yapılması için hukuki süreci işletmeden önce herkesi bu süreçte biraz daha sağduyulu davranmaya davet ediyorum. Doğruluğundan emin olmadan yapılan bu tür haberler hem o hiç istemediğimiz panik ve korku havasının oluşmasına hizmet eder, hem de sevenlerimizi bu zor günlerde korkutmuş ve üzmüş olur. Herkese sağlıklı ve tedbirli günler dilerim."

Şarkıcı Nazan Öncel, koronavirüse yakalandığı yönündeki haberleri yalanladı
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Şarkıcı Nazan Öncel, koronavirüse yakalandığı yönündeki haberleri yalanladı
Etiketler: Nazan Öncel, Koronavirüs, Instagram, Magazin

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Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, koronavirüse yakalandığı yönündeki haberleri yalanladı
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