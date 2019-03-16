Şarkıcı Niran Ünsal Siyasete Giriyor

Şarkıcı Niran Uysal, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimde İstanbul'da Kavacık Mahallesi yönetimine girmeye hazırlanıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kavacık muhtar adayı mevcut muhtar Yusuf Kesici'nin listesinde yer alan Ünsal seçim afişinde de yer aldı.

"TİCARİ KAYIP YAŞIYORUM" DİYEREK BAŞINI AÇMIŞTI

Ünlü şarkıcı bir dönem başını kapatarak başörtüsü kullanmaya başlamış ancak daha sonrasında 'ticari kayıp yaşadığını' söyleyerek başını yeniden açmıştı. Ünsal, daha sonrasında "Kapanmak benim hayatımda aldığım önemli karardı ama kapanarak sanatçı olunmuyor. Ticari olarak çok ciddi bir kayıp yaşadık. Çoğu insan mağdur oldu, ben yılda 80 konser veriyordum, peruk takmak da çare olmadı" demişti.