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Şarkıcı olmak için hakimliği bıraktı, şimdi de klip çekti

İzmir Barosuna kayıtlı avukat Özkan Yıldırım, yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yaptıktan sonraşarkıcı olmak için istifa ederken, geçtiğimiz günlerde de sözü ve müziği kendisine ait bir şarkıya klip çekti.

24.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:31Şarkıcı olmak için hakimliği bıraktı, şimdi de klip çekti
Barosuna kayıtlı avukat Özkan Yıldırım, yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yaptıktan sonra

şarkıcı olmak için istifa ederken, geçtiğimiz günlerde de sözü ve müziği kendisine ait bir şarkıya klip çekti.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan ve Rize, Çorum gibi illerde yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yapan Özkan Yıldırım (40), müziğe karşı olan tutkusunu daha fazla bastıramayınca görevinden istifa edip şarkıcılığa soyundu. Yıldırım, sözü ve müziği kendisine ait olan "Ambulans" isimli şarkıya çektiği klip ile gündeme geldi. Çektiği klibin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Özkan Yıldırım, "Klibi geçen hafta sosyal medyada yayınladık. İdealimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Yeni çalışmalarla sevenlerimin karşısına çıkmak istiyorum" dedi.

Çok sevdiği müzik uğruna 8 yıl yaptığı hakimlikten ayrıldığını hatırlatan Yıldırım, "İnsanlar bazen yol ayrımına geliyor. Hayatlarında bir karar vermeleri gerekiyor. ya size ait olmayan bir hayatı yaşayacaksınız risk almayacaksınız ya da size ait olan bir hayatı yaşayıp riske katlanacaksınız. Şarkının sözleri ironik. 'Senin gibi tüm aciller vakit gelir ona biner. Kimseleri sevemezsin, hayatın kanunu şu; sen hiç yavaş gidemezsin' diyoruz. Burada kanun adamı olduğum için ona da vurgu yapmak istedim. Ambulansın dünya müzik literatüründe kullanıldığı ilk ve tek eser de budur" diye konuştu.

"Hukuk camiası müzik kulağı iyi olan insanlardan oluşur"

Daha önce beraber çalıştığı hakim arkadaşlarından çok güzel mesajlar geldiğini de ifade eden Yıldırım, "Pek bilinmez ama hukuk camiası müzik kulağı iyi olan insanlardan oluşur. Benim gibi profesyonel müziğe giren meslektaşım pek yoktur. Avukat arkadaşlarımdan da çok güzel tepkiler aldım" dedi.

100'ün üzerinde bestesi olduğunu anlatan Yıldırım, "Bu eserin sözü müziği bana ait. Eserlerim içerisinde en etkileyici olanlara klip çekmeye devam edeceğim. Bu esere de tamamen kendi imkanlarımla klip hazırladım. Bu nedenle bundan sonraki çalışmalarıma yön verecek diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Özkan Yıldırım, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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