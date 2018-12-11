Şarkıcı Özgün, Down Sendromlu Oğlunun Videosuyla Takipçilerini Duygulandırdı

Özgün down sendromlu oğlu Ediz'in mum üflerken çekilmiş videosunu sosyal medyada paylaştı. Geçmiş doğum günlerinde mumu kendisi üfleyemeyen Ediz'in gayreti, takipçileri hem duygulandırdı hem sevindirdi.

"İNSANLIK İÇİN KÜÇÜK, BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR GELİŞME"

Ünlü şarkıcı Özgün, oğlu Ediz'in videosunu Instagram'da paylaştı. Özgün paylaşımının altına şu notu düştü: "Uzun çalışmalar meyvesini verdi İnsanlık için küçük ama bizim için büyük bir gelişme. Artık bu mart pastasının mumlarını kendisi üfler oğlum inşallah"