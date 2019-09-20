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Şarkıcı Paris Hilton'un temizlik yaptığı videosuna beğeni yağdı

Ünlü şarkıcı Paris Hilton, perşembe günlerinin ritüeli haline gelen TBT yaparak yıllar önce evinde temizlik yaptığı anların videosunu paylaştı.

20.09.2019 08:10

Güzelliğiyle her daim dikkat çeken dünyaca ünlü şarkıcı Paris Hilton, bu sabah saatlerinde Instagram hesabından yıllar önce evde temizlik yaparken çekilen bir videosunu paylaştı. Hilton'un eğlenceli videosu takipçileri tarafından da çok beğenildi.

GÜZEL BAŞLAYAN TEMİZLİK KÖTÜ BİTTİ

Beyaz elbisesiyle eline paspas alarak yerleri silen güzel şarkıcı, bir ara sıkılarak cinci olarak bilinen elektrik araca binerek paspas yaptı. Paspasın sobasına beline iple bağlayan Hilton'un bu eğlencesi cincir üzerinde dengeyi sağlayamayıp düşmesiyle kötü bitti.

YARIM SAATTE REKOR BEĞENİ

Sosyal medya hesabı Instagram'da 11 milyon takipçisi bulunan 38 yaşındaki Paris Hilton'un temizlik videosu yarım saatte 95 bin kişi tarafından beğenilirken binlerce de yorum aldı.

TBT NEDİR?

Tbt : Throw Back Thursday kelimesinin kısaltılmasıdır. Kelimenin anlamı dilimize Perşembe gününe dönüş şeklinde çevrilmektedir. Instagram'ın en popüler etiketi olan Tbt milyonlarca insan tarafından kullanılmaktadır. İlk olarak 2012 yılında kullanılmış daha sonra ise popülerliğini artırarak günümüze kadar gelmiştir.

Şarkıcı Paris Hilton'un temizlik yaptığı videosuna beğeni yağdı

Paris Hilton, Instagram, Magazin

YORUMLAR(3)
.:ALLAH AKIL FİKİR VERSİN.
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IBO:hayatimi degistiren haber, böyle haberler cogalmasi lazim. Tüm insanlar bunlari okumasi lazimki herkez faydalansin tis tis tis
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MARDİN HİLTON:GÖSTERİŞ BUDALASI PASPAS ÖYLE ATILMAZ PASPAS ÇEKERKEN Kİ 1. KURAL ÇEKTİĞİN YERE BASARAK ÇEKMEMELİSİN PASPAS ELİNDE SENDE ONUN ARKASINDA OLUCAKSIN Kİ GERİ GERİ SİLİCEKSİN BU BAYAN TAMAMEN YANLIŞ ÇEKİYOR.
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