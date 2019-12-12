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Şarkıcı Rihanna, göğüslerini sallayarak dans etti

Yaptığı şarkı ve paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Rihanna, sosyal medya hesabından yılbaşı ağacının önünde dans ettiği anları paylaştı. Rihanna'nın videoda yaptığı göğüs hareketli ise dikkat çekti.

12.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:37

Yaptığı şarkılar ve paylaşımların yanı sıra moda sektöründe gösterdiği başarıyla sürekli adından söz ettiren dünyaca ünlü şarkıcı , hesabından yaptığı dans paylaşımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

GÖĞÜSLERİNİ SALLAYARAK DANS ETTİ

Bir iç çamaşırı koleksiyonu hazırlayan ve sosyal medya hesabından zaman zaman piyasaya süreceği ürünlerle ilgili paylaşımlarda bulunan şarkıcı, bu sefer de dans ettiği anların videosunu yayınladı. Barbadoslu 31 yaşındaki şarkıcı Rihanna, evindeki Noel ağacı önünde çekilmiş dans videosunda göğüslerini sallayarak dans etti.

TAKİPÇİLERİNİ HAYRAN BIRAKTI

Kamera karşısında yaptığı figürlerle dikkat çeken Rihanna'nın bu paylaşımı milyonlarca takipçisinin dikkatini çekti. Birçok sosyal medya kullanıcı, şarkıcının kendilerine yılbaşı hediyesi verdiği şeklinde yorum yaptı.

Şarkıcı Rihanna, göğüslerini sallayarak dans etti

Instagram, Rihanna, Magazin


HABER YORUMLARI (11)
VATANDAŞ:haber yok idare edin:)))
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SAKARYALI HATUN:Ben koşarken bile dikkat ediyorum,dikkat çekmesinler diye. Kapalı renkler tercih ediyorum. Bunlar baya rahatlar. :(((
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HABER RAMÇO ER NİĞDE:EVET ÇOK HAKLISIN BENCE
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ZİYAA:Asgari ücret 2578 TL olur mu, ne dersiniz?
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HACI AMA AMCA DEĞİL:yetmez kardeşim en az 2, 750 tl olması lazım
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FAKİR:İNŞALLAH OLUR YOKSA SIKINTI
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SEMT-İ SAKARYA:OLUR
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1 1
RACO:devlet büyüklerimiz sağolsun dar gelirli ve asgari ücretli vatandaşlarımız için binlerce konut projesini hayata geçiriyor ancak 20-30 bin tl tutarındaki yüzde on peşinatı nerden bulup vereceğimizi söylememişler bide size soriyim dedim
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BACO:RİHANNA haberi altına mı konut projesi hakkında bilgi istiyorsun kardeş. . . .
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ELAZIĞLI ARZU:bizene
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5 1
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