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Şarkıcı Selin Ciğerci, nişanlısına mesaj atan kadını ifşa ederek üzerine yürüdü

Şarkıcı Selin Ciğerci, evlilik hazırlığı yaptığı Gökhan Çıra ile gittikleri mekanda sürekli sevgilisine mesaj atan kadını ifşa etti. Mekanda kadının masasına gidip ağzına geleni söyleyen Ciğerci'nin o anları ise anbean kameralara yansıdı.

25.09.2019 07:34

Cinsiyet değiştirme operasyonuyla gündeme gelen ve şimdilerde şarkıcılık ve DJ'lik yapan Selin Ciğerci, dün akşam gittiği kafede nişanlısına mesaj atan kadını ifşa etti. Gökhan Çıra ile evlilik hazırlığı yapan Ciğerci, aynı mekandaki bir kadının sürekli sevgilisine mesaj attığını öne sürerek bağırıp çağırdı.

NİŞANLISINA MESAJ ATAN KADINI İFŞA ETTİ

Sevgilisine mesaj attığı iddia edilen Ö.P isimli kadının oturduğu masaya giden Selin Ciğerci, "Sen rezil bir kadınsın. Ben senden daha kadınım. Terbiyesiz" dedi. Ardından mekan görevlilerinin araya girmesi ve olay anını kameraya çeken E.U adlı bir müşterinin olayı kaydetmesiyle olay yatıştı.

"ÇOK HOŞ ÇOCUKSUN"

Tartışma sonrası sosyal medya hesabından video paylaşarak konuşan Selin Ciğerci, nişanlısına mesaj atan kadının bir eğlence mekanında halkla ilişkiler sorumlusu olarak çalıştığını belirtip sürekli kendilerini takip ettiğini söyledi. Ö.P'nin Gökhan Çıra'ya "Çok hoş çocuksun seninle yatmak istiyorum", "Selin'i bırak bana gel" gibi mesajlar attığını iddia eden Ciğerci, şunları söyledi: "Geçenlerde bir yakınımızın düğününde de bu kadın karşımıza çıktı. Düğün sahibiyle konuşup onu dışarı attırdık. Burada da görünce kan beynime sıçradı. Hanımefendiliğimi koruyup onu sadece sözlerimle rezil ettiğime dua etsin…

"TİPİNİ GÖRSENİZ, GÖĞÜSLERİ AĞZIMDAN ÇIKIYOR

Onun olduğu kafeye girdim ve 'Herkes bana baksın' diye bağırdım. 'Bu görmüş olduğunuz kadın Gökhan'a bir senedir mesaj atıyor. Lütfen herkes yanındaki kocasına dikkat etsin.' Bildiğiniz böyle rezil ettim asla vurmadım. Sinirimden çığlık çığlığa bağırıyorum. Oda yalık yalık pişkin pişkin 'Ben senin erkek arkadaşına mesaj atmadım ki' diyor. Arkadaşlarım döveceğimi zannettiği için beni tutuyor da zaten dövmem elimi kirletmem. Bana 'Gel yanıma otur konuşalım' diyor. Tipini görseniz göğüsleri ağzımdan çıkıyor zaten nasıl yanına oturabilirim. Benim onun yanına oturmam için farklı bir iş yapmam lazım kirlenirim, lekelenirim."

Ö.P

"SELİN CİĞERCİ ÜZERİME YÜRÜDÜ"

Yaşanan olay sonrası bir video çeken Ö.P ise "Selin Hanım'ın açıklamasını şimdi dinleme fırsatım oldu. Dediği olay doğru. Yalnız rezillik falan çıkarmadım diyor ya, bütün mekan şahit. Orada üzerime yürüdü, şovunu yaptı ve bana hakaret etti. Hatta materyali yerden topladılar paramparça olmuş kafama atacaktı. Zor tuttular. Aynı rezilliği düğünde de yaptı ve benim boğazıma sarıldı. Bundan sonra ben ona insanca gel konuşalım, yanlış anlıyorsun, böyle bir durum yok' dedim. Evet onlar ayrıyken ben yazdım 'İyi yapmışsın hoş çocuksun yazık ediyorsun kendine' dedim. Ben burada 'Sana aşığım Gökhan senin için ölüyorum, bitiyorum' diye bir cümlem yok. Sevgilisi gelip bir mekanda bana selam veriyor ve saatlerce bana bakıyor. Tanımadığı birine neden gelip selam veriyor ya da Selin'i bu kadar severken neden başka kızları kesiyor? Ben oralı bile olmadım" dedi.

Şarkıcı Selin Ciğerci, nişanlısına mesaj atan kadını ifşa ederek üzerine yürüdü

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Magazin

YORUMLAR(10)
ADANALI TAHSİN:bülent ersoy ve kocasında da böyle başlamıştı. adam bir gün rest çekti organik kadın istedi gizli kaçak buluştu. bu asla değişmez. doğuştan kadın kız her zaman kazanır.
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METE HAN:arkaaşş makyaj bu kadar mı değiştiriyo
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VATANDAŞ:selin hanıma helal olsun namusuna sahip çıkıyor kaldı mı bu devirde böyle kadın
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:)))::)) kadın mı
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TOHO:kadın mı?
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ADINIZI YAZIN:ULAN SELIN SENDE VAR YA TAM KADIN HAVALARINA GİRDİN HAA :d
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ARİSTOKRAT:ADAM KADINA SALDIRMIŞ
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MERVE:AFERİN KIZ SELİN ARTIK SENDE GERÇEK BİR TÜRK KADINISIN AHAHAHAH :) :) REKLAM MI DEĞİL Mİ BİLMİYORUM AMA SELİNİN ARTIK REKLAMA İHTİYACI YOK DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM. BİDE UTANMADAN KIZ VİDEO ÇEKMİŞ GEBERTMEDİĞİNE DUA ET.
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HUYSUZ ŞİRİN:TAMAM KAVGA ETMEYİN , BU ÇOCUK İKİNİZEDE YETER.
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FRT:VAY BE OLAYA BAK
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