Şarkıcı Selin Ciğerci, yakın dostu Demet Akalın için çiğ balık yedi

Ekim ayında futbolcu Gökhan Çıra ile dünya evine girecek olan DJ ve şarkıcı Selin Ciğerci ile Demet Akalın, yoğun iş temposuna ara vererek tatil ve alışveriş yapmak için İtalya'ya gitti.

DEMET AKALIN İÇİN ÇİĞ BALIK YEDİ

Gün boyu dünyaca ünlü markaların mağazalarına giden ve alışveriş yapan ikili, akşam da Milano'daki lüks bir mekanda yemek yedi. Demet Akalın'ı çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Ciğerci, dostu için çiğ balık bile yedi. O anları Instagram hesabından paylaşan Akalın, "En güzel tatil arkadaşım, nereye götürsem ne yedirsem asla hayır demiyor" dedi. Selin Ciğerci de çok sevdiği arkadaşını kırmayarak hatır için çiğ balık yedi.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de ailesiyle tatil yapan Demet Akalın'ın bronz teni de takipçilerinin gözünden kaçmadı. Selin Ciğerci ile çektirdiği fotoğraftaki pürüzsüz ve ince görünen yüzü dikkat çekti. Yüzündeki değişim hakkında Instagram hesabından video paylaşan Akalın, "Çeşme'de yandım, Oranın güneşi bile farklı" dedi.