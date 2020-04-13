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Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi

Özel hayatında aradığı mutluluğu bulamayan ve sık sık çocuk özlemi çektiğini söyleyen Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında "Kız evlat edineceğim" dedi. Ortaç, evlat edineceği çocuğa da annesinin adını verecek.

13.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:02

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, İrlandalı model Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirdikten sonra şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşadı ve kısa sürede ayrıldı. Şimdilerde karantinada olan Ortaç, Instagram hesabından kız evlat edinmek istediğini söyledi.

"EVLAT EDECEĞİM KIZA ANNEMİN ADINI KOYACAĞIM"

Koronavirüs salgını sebebiyle evine kapanan Serdar Ortaç, karantina günlerinde Instagram hesabından canlı yayınlar devam ediyor. Şimdilerde aşk hayatında yalnız olan Ortaç, "Tek yaşıyorum. Yalnız öleceğim" dedi. Bir kız çocuğu evlat edinmek istediğini belirten Ortaç, "İsmini annemin adı Nesrin koyacağım" açıklaması yaptı.

Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi

SEÇİL GÜR İLE AYRILDI

Öte yandan ünlü şarkıcı, Seçil Gür'le ayrıldıklarını sosyal medya hesabından takipçilerine duyurmuş ve "Daha önce haberlere de yansıyan ilişkim karşılıklı anlaşmazlıklar sebebiyle bitmiştir" demişti.

KORONAVİRÜS TESTİ YAPTIRMIŞTI

MS hastası olan Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye gitmiş ve koronavirüs testi yaptırmıştı. Test sonucu negatif çıkan Ortaç'ın solunum yolunda bir rahatsızlığı olduğu tespit edilmişti.

Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi
Etiketler: Serdar Ortaç, Gür, Magazin
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Yorumlar (10)
SELDA:ne kadar bos konusan insanlar var yok dinimizce uygun degildir bilmem ne herseyide dine
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KRALİÇE:Ah be serdarım keşke seni gerçekten sevebilecek çocuklarının anası olabilecek birisiyle evlenseydin
Cevap Yaz 0 2
......:Diyelim ki oldum çocuğumu bir erkeğin evlat edinmesini asla istemezdim.Annem yada kayınvalidem baksın.Halasi ve teyzesi de olabilir.
Cevap Yaz 0 0
GULAY:Bu dinimizce uygun değildir, o kiz ergenlik cağına geldiğinde ikisinin gerçek baba kız gibi aynı ortamda bulunması dinimizce uygun degildir
Cevap Yaz 7 3
VOLKİ:Binlerce insan o kadar seneler cocugu olmadan bekletiliyor. Senin cocuğun olabiliyor nasil cocuk evlat edincen.dunya zengine guzel valla. İslamda evlat edinme yoktur bu arada yetime velayet edebilirsin cocuk bunu bilerek buyuyecek. O parayla da binlerce yetim çocuğa velayet edebilirsiniz.
Cevap Yaz 2 1
CAN DEP:Yazik olur o kiz çocuga...senden Baba falan olmaz..varsa servetin muhtac insanlar icin harcasan dahada makbule gecer..
Cevap Yaz 11 7
OSMAN:koca yürekli adam aferin sana ama yine evlen kendi çocuğunda olsun ama ayrım yapmadan ikisini de sev
Cevap Yaz 3 10
BÜYÜCÜ GOŞA:Hadi bakalım hayırlısı
Cevap Yaz 2 9
TÖV BEKAR:Bekar adamın evlat edinmesi mümkün mü. ? Bu neyden bahsediyor. . . . .
Cevap Yaz 1 3
SERKAN:Zamanla insana dönüşmeye başlıyor.
Cevap Yaz 1 1

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