17 Aralık 2018, 07:33
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Şarkıcı Serdar Ortaç, Chloe Loughnan ile Boşanma İddialarını Yalanlayarak Son Noktayı Koydu

Uzun süredir Chloe Loughnan ile boşanacakları konuşulan ve önceki gün "Sağlığına kavuştuğunda oturup konuşacağız" açıklamasıyla kafaları karıştıran Serdar Ortaç, "Boşanma yok" paylaşımıyla söylentilere son noktayı koydu.

ABD'de kaza yapan eşi Chloe Loughnan'ın yanına gitmediği için boşanacakları iddia edilen Serdar Ortaç, iddialara sosyal medya hesabından "Boşanma falan yok" diyerek son noktayı koydu.

"BOŞANMA FALAN YOK, SORMAYIN ARTIK"

Chloe Loughnan, bir süre önce ABD'de kaza yapmış ve ölümden dönmüştü. Serdar Ortaç'ın eşinin yanına gitmemesi olay olmuş ve boşanma iddialarını güçlendirmişti. Sık sık boşanma soruları sorulan Serdar Ortaç, iddialara sosyal medya hesabından son noktayı koydu. Ortaç, eşiyle yazdan kalan bir fotoğrafını paylaşarak "Boşanma falan yok. Bir daha söylüyorum hanımın sağlığına kavuşup dönmesini bekliyorum. 10 Ocak gibi gelir artık sormayın." diyerek son noktayı koydu.

SANATÇI DOSTLARI BEĞENİ YAĞDIRDI

Ortaç'ın "Boşanma yok" paylaşımına başta Sinan Akçıl olmak üzere sanatçı dostlarından da destek geldi.

"SAĞLIĞINA KAVUŞTUĞUNDA OTURUP KONUŞACAĞIZ"

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün bir mekanın açılış törenine katılmış ve muhabirleri boşanma sorularına "Sağlığına kavuşup bir gelsin oturup konuşacağız. "Evliliğimize restart atacağız" diyeceğim. Ben evliliğin bitmesi taraftarı değilim kimsenin boşanması taraftarı değilim" diyerek kafaları karıştırmıştı.

Serdar Ortaç, Chloe LoughnanSerdar Ortaç, Chloe Loughnan'dan Boşanacağı İddialarıyla İlgili İlk Kez Net Konuştu: Oturup Konuşacağız

Chloe Loughnan,Serdar Ortaç
17 Aralık 2018 Pazartesi 07:33



YORUMLAR (1)
NASİHAT: Ya serdar şu ilik gibi karıyı ortalıkta mundar ettin ya helal olsun sana.
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