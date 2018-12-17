Şarkıcı Serdar Ortaç, Chloe Loughnan ile Boşanma İddialarını Yalanlayarak Son Noktayı Koydu

ABD'de kaza yapan eşi Chloe Loughnan'ın yanına gitmediği için boşanacakları iddia edilen Serdar Ortaç, iddialara sosyal medya hesabından "Boşanma falan yok" diyerek son noktayı koydu.

"BOŞANMA FALAN YOK, SORMAYIN ARTIK"

Chloe Loughnan, bir süre önce ABD'de kaza yapmış ve ölümden dönmüştü. Serdar Ortaç'ın eşinin yanına gitmemesi olay olmuş ve boşanma iddialarını güçlendirmişti. Sık sık boşanma soruları sorulan Serdar Ortaç, iddialara sosyal medya hesabından son noktayı koydu. Ortaç, eşiyle yazdan kalan bir fotoğrafını paylaşarak "Boşanma falan yok. Bir daha söylüyorum hanımın sağlığına kavuşup dönmesini bekliyorum. 10 Ocak gibi gelir artık sormayın." diyerek son noktayı koydu.

SANATÇI DOSTLARI BEĞENİ YAĞDIRDI

Ortaç'ın "Boşanma yok" paylaşımına başta Sinan Akçıl olmak üzere sanatçı dostlarından da destek geldi.

"SAĞLIĞINA KAVUŞTUĞUNDA OTURUP KONUŞACAĞIZ"

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün bir mekanın açılış törenine katılmış ve muhabirleri boşanma sorularına "Sağlığına kavuşup bir gelsin oturup konuşacağız. "Evliliğimize restart atacağız" diyeceğim. Ben evliliğin bitmesi taraftarı değilim kimsenin boşanması taraftarı değilim" diyerek kafaları karıştırmıştı.