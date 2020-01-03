Haberler » Magazin » Şarkıcı Sibel Can, sahneye çıkarken dengesini kaybedip yere düştü - Magazin

Şarkıcı Sibel Can, sahneye çıkarken dengesini kaybedip yere düştü

Yılbaşında Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcı Sibel Can, sahneye çıkarken ayağa takılarak düştü. Yan bastığı için yere kapaklanan Can'ın yardımına güvenlik ekipleri ve hayranları koştu.

03.01.2020 11:21 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:21

Türk müziğinin efsane isimlerinin başında gelen ünlü şarkıcı Sibel Can, 2019'u 'ta uğurladı. Bir otelde konser veren Sibel Can, sahneye çıkarken talihsiz bir kaza yaşadı.

YERE KAPAKLANDI

Gelen konukların arasından şarkı söyleyerek yürüyen Sibel Can, sahneye kısa bir mesafe kala yan basarak dengesini kaybetti. Birden yere kapaklanan Sibel Can'ın yardımına güvenlik ekipleri ve yanından geçtiği hayranları koştu. Kısa sürede kendisini toparlayan Sibel Can, düşer düşmez ayağa kalkarak şarkısına kaldığı yerden devam etti.

DENİZ SEKİ DE KONSERİNDE DÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta bir otelde sahneye çıkan Deniz Seki, şarkı söyleyerek sahnede yürürken platform ile aydınlatma arasındaki boşluğu göremeyince bir anda yere düşmüştü. Çalışanlar ve konuklar bir anlık korku yaşasalar da Seki, kısa sürede yardımlarla ayağa kalkmıştı. Durumu iyi olan şarkıcı, konsere kaldığı yerden devam etmiş ve düşmesi hakkında "Nazar değdi" demişti.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, konserinde sahneden düştüÜnlü şarkıcı Deniz Seki, konserinde sahneden düştü

Şarkıcı Sibel Can, sahneye çıkarken dengesini kaybedip yere düştü

Sibel Can, Kıbrıs, Magazin


HABER YORUMLARI (7)
KUMLUCALI UĞUR: Reklam CAN''dır. . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HAYRET: YAKINDA SANATÇILARDA DÜŞME MODASI BAŞLAR
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HER YERDE ADALET, HERKESE ADALET.: NERDEYSE KIYAMET KOPUYORMUŞ. UCUZ KURTARMIŞIZ. . BİRİLERİNİN SERMAYESİ TÜKENECEKMİŞ YAZIK.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN000000000000000000000000000: GEÇMİŞ OLSUN CANIM
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
KOMODO EJDERİ: BUGÜNLERDE DÜŞEN DÜŞENE :)
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
ZİYAA: Toprak çekiyiii
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
MISIRIN GÜLÜ: MODA OLDU ZATEN
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

12:28   Model Didem Soydan, cinsel organ paylaşımıyla Twitter'a damga vurdu - Magazin
12:13   Seda Sayan'dan O Ses Türkiye'de olmak isteyen İrem Derici'ye çağrı: Kucağıma oturabilir - Magazin
11:47   İzzet Yıldızhan yoğun bakımda 3 gündür uyutulan annesi için dua istedi - Magazin
11:41   Karakter alışverişi - Magazin
11:41   Hande Erçel ile Murat Dalkılıç el ele alışveriş yaptı - Magazin
11:21   Şarkıcı Sibel Can, sahneye çıkarken dengesini kaybedip yere düştü - Magazin
10:43   İngiliz model Kelly Brook, mayosuyla karın içinde gezdi - Magazin
10:05   Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi O Ses Türkiye'de ortaya çıktı - Magazin
09:27   Şeyma Subaşı, göğsünün kenarındaki dövmeyi göstererek iç çamaşırsız poz verdi - Magazin
23:43   Aras Bulut İynemli'nin partneri Nisa Sofiya Aksongur, Mucize Doktor dizisine konuk oldu - Magazin
3.01.2020 12:43:23