Şarkıcı Sibel Can, sahneye çıkarken dengesini kaybedip yere düştü

Türk müziğinin efsane isimlerinin başında gelen ünlü şarkıcı Sibel Can, 2019'u Kıbrıs'ta uğurladı. Bir otelde konser veren Sibel Can, sahneye çıkarken talihsiz bir kaza yaşadı.

YERE KAPAKLANDI

Gelen konukların arasından şarkı söyleyerek yürüyen Sibel Can, sahneye kısa bir mesafe kala yan basarak dengesini kaybetti. Birden yere kapaklanan Sibel Can'ın yardımına güvenlik ekipleri ve yanından geçtiği hayranları koştu. Kısa sürede kendisini toparlayan Sibel Can, düşer düşmez ayağa kalkarak şarkısına kaldığı yerden devam etti.

DENİZ SEKİ DE KONSERİNDE DÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta bir otelde sahneye çıkan Deniz Seki, şarkı söyleyerek sahnede yürürken platform ile aydınlatma arasındaki boşluğu göremeyince bir anda yere düşmüştü. Çalışanlar ve konuklar bir anlık korku yaşasalar da Seki, kısa sürede yardımlarla ayağa kalkmıştı. Durumu iyi olan şarkıcı, konsere kaldığı yerden devam etmiş ve düşmesi hakkında "Nazar değdi" demişti.