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Şarkıcı Sibel Tüzün, kendisine ağır sözler söyleyen eski eşiyle uzlaşmadı

Şarkıcı Sibel Tüzün, eski eşinin kendisi hakkında söylediği "İstanbul'un yarısıyla yatmış" cümlesini affetmedi. Tüzün, şikayetçi olduğu eski eşiyle uzlaşmayı da kabul etmedi.

23.07.2019 12:36

Şarkıcı Sibel Tüzün, 2016 yılında boşandığı Ender Balcı'nın kendisini tehdit ettiğini belirterek, mahkemeye başvurmuştu. Ardından eski eşler, nafaka davasında da karşı karşıya geldi. Dava süreci devam ederken Ender Balcı'dan ağızları açık bırakan bir paylaşım geldi.

"İSTANBUL'UN YARISIYLA YATMIŞ"

Eski eşi, Sibel Tüzün hakkında " İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını aldatan kadın" şeklinde bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine şarkıcı, eski eşinden şikayetçi oldu.

"HAKARET ETMEDİM"

Sabah'ta yer alan habere göre; İfadesi alınan Ender Balcı, hakaret kastı olmadığını söyledi. Dosya uzlaşma bürosuna gönderildi ancak Sibel Tüzün, eski eşiyle uzlaşmadı. Hakkında 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ender Balcı, mahkemede "Bana attığı mesaja cevap verdim, hakaret etmedim" dedi. İkilinin arasındaki duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Şarkıcı Sibel Tüzün, kendisine ağır sözler söyleyen eski eşiyle uzlaşmadı
Sibel Tüzün, İstanbul, Balcı, Magazin

YORUMLAR (5)
VASAT İNSAN: Yani adamın bu ifadesi etik olarak tartışılabilir ancak dikkat edilmesi gereken husus böyle bir kadının dolayısıyla benzerlerinin yapmış olduğu ahlaksızlık meşrulaştırma işlemine tabi tutuluyor ve bu süfli kadınların onur mücadelesi yaptıkları algısı zihinlere empoze ediliyor.... bol sevişmeler..ne aile kaldı ne namus ne mahremiyet ne ahlak ne de din..
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EDA61: ADAM DOGRU SÖYLÜYOR GENELDE ÜNLÜLER HER ÖNÜNE GELENLE ASNA FISNA
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SEBNEM: BELKI DOGRU DEDIGIN FAKAT O KISILERDE ALELADE KISILERLE YATMUYOR YINE AYNI CEMIYET INSANLARINLA YATIYOR O ADAM YANI HAK VERDIGIN KISI GIBILERINLE
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ALİ AGA: Evlenmeden görmedinmi kardeş nasıl biri olduğunu.
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SA: BİSİKLET KİRALIKSA BİR TUR DA BEN BİNEYİM DEDİ HERHALDE
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