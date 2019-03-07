07 Mart 2019, 10:12
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Hakim Karşısına Çıkan Ahmet Kural, Aylık Kazancını Açıkladı

Ahmet Kural, Sıla Gençoğlu'na karşı hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında bugün hakim karşısına çıktı. Kural, aylık kazancının 50 bin TL, yıllık ise 2 buçuk milyon lira olduğunu söyledi.

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında bugün hakim karşısına çıktı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sanık Ahmet Kural ve müşteki Sıla Gençoğlu katıldı. Davanın müdahili daha önce dinlenilmesine karar verilen 3 kişi de tanık olarak duruşmada hazır bulundu. Müdahil kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı temsilen bir avukat da duruşmaya geldi.

"AYLIK GELİRİM 50 BİN TL"

Kimlik tespiti yapılan sanık Ahmet Kural, aylık net gelirinin 50 bin lira olduğunu, sinema ve reklam gelirleriyle bu gelirin yıllık 2 - 2.5 milyon lirayı bulduğunu kaydetti. Sıla Gençoğlu'na ise geliri sorulmadı.

Sıla Gençoğlu'nun da kimlik tespitinin yapılmasının ardından duruşmada sanık Ahmet Kural'ın savunması alınıyor.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, oyuncu Ahmet Kural "sanık", şarkıcı Sıla "müşteki" olarak yer alıyor. Ahmet Kural'ın ifadesine yer verilen iddianamede, Kural'ın olay günü tartışma sırasında "Git buradan seni öldürürüm. Dışarı çıkmayacaksın. Sen dayak istiyorsun. Bak şimdi neler oluyor." şeklinde sözlerle tehdit ve hakarette bulunduğu Sıla Gençoğlu'nun basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanmasına neden olduğu kaydediliyor.

Dosyada bulunan tüm CD kayıtlarına dair bilirkişi incelemesi yaptırıldığı anlatılan iddianamede, taraf avukatlarının sunduğu CD'lerdeki kayıtlar arasında 6 saniyelik fark bulunduğu, bunun dışında her iki görüntünün aynı olduğu ifade ediliyor. İddianamede, sanık Kural'ın "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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İstanbul, Ahmet Kural, Sıla, Magazin, Güncel
Kaynak: AA


YORUMLAR (15)
OSMAN VEYSELOĞLU: allah belanızı versin haberi yapanında o karınında o hıyarında
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BAY ÇOK BİLMİŞ: Ahmet Kural Haklıdır , Aslını İnkar Eden Espriden Anlamıyordur.
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ÇANKIRILI MEVLÜT BİLGİN 18: Ahmet oyunu kuralına göre oynamış ön çukura kamış vurmamış , Arkada çukura girip çıkmış , ön çukurdan yapaydı baya tazminat öderdi , bu paçavra kadına ,
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ASENA: REGAİB KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN....ALLAH Ülkemiz Başta Olmak Üzere Tüm Türk ve İslam Alemine Huzurlar Nasip Etsin
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MURAT: adamı ne hale soktunuz yazık ya ben ınanmıyorum bu kadar abartılacak kadar bir şey yaptığına eğer yaptıysada gerçekten adelet tecelli edecektir sıla masumu oynuyor
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