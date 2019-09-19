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Şarkıcı Sıla Gençoğlu, yıllardır birlikte çalıştığı Efe Bahadır ile yollarını ayırdıklarını duyurdu

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıllardır birlikte çalıştığı müzisyen dostu Efe Bahadır'la yollarını ayırdıklarını duyurdu.

19.09.2019 13:30

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda kendilerini "Siyam ikizi" olarak tanıttığı müzisyen Efe Bahadır ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Sıla'nın paylaşımındaki "Onun gömleğinde gözyaşlarımın çoğu" cümlesi ise herkesi duygulandırdı.

"5-10 CÜMLEYE SIĞACAK BİR ÖYKÜMÜZ YOK"

Dostu Efe Bahadır ile fotoğraflarını paylaşan Sıla, altına şu notu düştü: "Efe'ciğimle tam yirmi senedir tanışıyoruz. Okul koridorlarında koşup oynamışlığız çok. Hayatımız şarkıyla şiirle donatılmış, sandıklarımız hazine dolu.Onun gömleğinde gözyaşlarımın çoğu, eli sımsıkı elimde. Sırtı sırtımda. Kahkahalarla parlattık oturduğumuz evlerin camlarını. Her sehpada mum oldu yandı fikirler. Yani, öyle beş on cümlelik, buraya sığacak bir öykümüz yok bizim.

"HER DAİM CAN CANAYIZ"

Bir ay evvel "Bana müsaade et, şehir, ülke gezeceğim fotoğraf çekeceğim, tek göz odaya kapanacağım, müzik yapacağım,olur mu? Birazcık bensiz çık sahneye"dedi. Hem çok anladım, hem çok ağladım. O da çok ağladı. Ama imkanı olan da delirmesin mi canım! Hem havalanmak iyidir. Yenilikle döner gün. O yüzden bir süre sahnelerde ayrıyız. Sadece sahnelerde! Aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Her daim yan yanayız, can canayız"

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, yıllardır birlikte çalıştığı Efe Bahadır ile yollarını ayırdıklarını duyurdu

Sıla, EFE, Magazin

YORUMLAR(16)
DJ BORİS BREJCHA:ŞU KADINDAN HİÇ AMA HİÇ HAS ALMIYORUM.
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YARCAN:kadın sırf burun doğmuş agaaa.
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SOCAR:SEVİMSİZ TRO
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DOĞRUCU DAVUT:SSILA BİZE NE BUNDAN
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HANDE:sesi bi bka benzemiyo , yalandan şarkıcı olmuş
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HİA:ŞU KADINI SEVMEYEN BİR BENMİYİM YA
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ASDASD:saçma saçma tiplerle takılacaklarına bunlar evlensin be :)
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TC:kendi tipine güveniyorsan basının karşısına çıkta alkışlayalım.
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SERİKLİ:AHMET KURALIN AHINI ALDI İKİ YAKASI BİR ARAYA GELMEZ
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TÜLAY:NE GÜZEL DİLE GETİRMİŞ BOŞUNA ÇIKMIYOR O ŞARKILAR
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