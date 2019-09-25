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Şarkıcı Sıla ile aşk yaşayan şef Hazer Amani, evlilik sorularını duymamazlıktan geldi

Dün akşam FOX TV'nin düzenlediği etkinliğe katılan ünlü şef Hazer Amani, bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı Sıla ile evleneceği yönündeki soruları duymamazlıktan geldi.

25.09.2019 12:04

FOX TV dün akşam yeni yayın dönemi için bir kutlama düzenledi. Geceye Taner Ölmez, Engin Altan Düzyatan ve Hazer Amani gibi isimler katıldı. Etkinlik çıkışı Sıla Gençoğlu ile ilgili soruları yanıtlayan Hazer Amani, evlilik sorularını duymamazlıktan geldi.

"İLİŞKİMİZ HARİKA GİDİYOR"

Partiye moderatör olduğu The Taste Türkiye yarışmasının şefleriyle katılan Hazer Amani, 'Sıla Gençoğlu ile ilişkiniz nasıl gidiyor?' sorusuna "Harika gidiyor" cevabını verdi. Evlilik iddiaları için de "Bilmiyorum ki, bende bilmiyorum. Ben de sizden duyuyorum, her gün uyandığımda yeni haberler duyuyorum. Ne kadar güzel" dedi.

EVLİLİK SORULARINI DUYMAMAZLIKTAN GELDİ

Mekan çıkışı yeniden muhabirlerin hedefinde olan Hazer Amani, bir muhabirin 'Sıla ile evlenecek misiniz?' sorusunu birkaç kez "Duymuyorum" diyerek cevapsız bıraktı.

Şarkıcı Sıla ile aşk yaşayan şef Hazer Amani, evlilik sorularını duymamazlıktan geldi

Hazer Amani, Sıla, TV, Magazin

YORUMLAR(12)
CEMAL:Sıla gibi kadını bulmuşsun daha ne istiyon
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AYYAŞLAR:adam resmen sarhoş sıla da buda ayyaş çıktı yuh ya
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SILA GİBİ KALABİLSEYDİ:BU NE YA YİNE Mİ SILANIN REKLAMI! BIKTIK ARTIK; KEŞKE SILA, ESKİ SILA GİBİ KALABİLSEYDİ
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ALİ:memlekette zina serbestken evlilikte neyin nesi
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#YORUMCU:Tavrı çok net değil mi adam ayakta duramıyor sinirli yeni boşanmış tabii ki evlenmek istemez. Gecesini gece ediyor işte al birini vur ötekini. Sıla''nın itibarı yerlerde. . .
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İSMAİL66:ne itici bir kadin igrenc
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VATANDAŞ:yaa sıla bu tırtılda ne buldu anlamadım gitti??
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SEVILAY:IKISIDE KÜFLÜ
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130914:tencere kapak misali
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PALA-KURTLAR VADİSİ:ünlümü ünsüzmü bunlar belli değil bree
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