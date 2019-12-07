Haberler » Magazin » Şarkıcı Sıla, sevgilisi Hazer Amani'nin aşçılığına laf ettirmedi - Magazin

Şarkıcı Sıla, sevgilisi Hazer Amani'nin aşçılığına laf ettirmedi

Sıla Gençoğlu, bir süre önce aşk yaşamaya başladığı ünlü şef Hazer Amani'nin aşçılığına toz kondurmadı. Sevilen şarkıcı, "Yemek konusunda hanginiz daha iyisiniz?" sorusuna Hazer'e bu konuda laf etmek namussuzca olur" cevabını verdi.

07.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:04

Ünlü şarkıcı Gençoğlu, geçtiğimiz kış aylarında arabada sarmaş dolaş görüntülendiği şef Hazer Amani ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini gözler önünde yaşayan çiftin aşkları dolu dizgin devam ediyor.Sıla, katıldığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlarken Amani'ye söz söylettirmedi.

SEVGİLİSİNİ ÖVDÜ

Geçtiğimiz günlerde bir davette muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü şarkıcı, gazetecilerin, "Yemek konusunda hanginiz daha iyisiniz?" sorusu karşısında sevgilisini yere göğe sığdıramadı.

"LAF ETMEK NAMUSSUZCA OLUR"

Başarılı şarkıcı soruya "Yani işte. O Egelilikten kaynaklı. Ben enginar, kereviz gibi şeyleri iyi yaparım ama Ama Hazer'e bu konuda laf etmek namussuzca olur. Ne yapsa çok çok iyi yapıyor. Mesleği yani. Çok iyi bir profesyonel" cevabını verdi.

ÖPÜŞÜRKEN YAKALANMIŞLARDI

Geçtiğimiz ay konser için yavru vatan Kıbrıs'a giden Hazer Amani ve Sıla Gençoğlu, havalimanında öpüşürken objektiflere yakalanmıştı.

Şarkıcı Sıla, sevgilisi Hazer Amani'nin aşçılığına laf ettirmedi

Hazer Amani, Sıla, Magazin


HABER YORUMLARI (6)
AŞÇI:Adam aşçı ama kendi yemeğini yiyemiyor ondan zayıf.
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
CONI:kim bu adam abi memleketi nereli nerden bulup cikartiyosunuz bu tipleri anlamiyorum, he simdi marjinal mi olunuyo
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
YAŞLI KURT:BU KARIYA BAŞKA KİM BAKAR Kİ. HEHHE
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
BAYKUŞ:Ah Ahmet kırmadın 2 sahanda yumurta kaptırdın Prensesi, Hoş Prensesin kalbine giden yol boğazından geçiyormuş anlaşılan
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADSIZ CENGO:ADAM YILLARDIR BU MESLEĞİN İÇİNDE NASIL DESİN BEN DAHA İYİYİM DİYE EĞER DERSE BU SEFER BUNU ELEŞTİRİRSİNİZ
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
SHERİF:Sherif burda.Ben bu oyunu bozarım.Selam DÜRBÜNLÜ yoldaş.
Yayından Kaldır
1 1
Magazin

Son Dakika Haberleri

17:52 "Naim Süleymanoğlu" filmi oyuncuları Eskişehir'de sinemaseverlerle buluştu - Magazin
16:45 Şarkıcı Sıla, sevgilisi Hazer Amani'nin aşçılığına laf ettirmedi - Magazin
15:54 Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz'ı takip ederken anne Nuray Suyabatmaz'ı sildi - Magazin
15:14 Hamileyken ihanete uğrayan Damla Ersubaşı, ikinci kez anne oldu - Magazin
15:13 İki kez evlenip boşanan Kaya Çilingiroğlu'ndan şaşırtan nafaka çıkışı - Magazin
12:52 Yusuf İslam'ın medya danışmanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı camide Müslüman oldu - Magazin
7.12.2019 18:17:00