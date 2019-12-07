Şarkıcı Sıla, sevgilisi Hazer Amani'nin aşçılığına laf ettirmedi

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz kış aylarında arabada sarmaş dolaş görüntülendiği şef Hazer Amani ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini gözler önünde yaşayan çiftin aşkları dolu dizgin devam ediyor.Sıla, katıldığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlarken Amani'ye söz söylettirmedi.

SEVGİLİSİNİ ÖVDÜ

Geçtiğimiz günlerde bir davette muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü şarkıcı, gazetecilerin, "Yemek konusunda hanginiz daha iyisiniz?" sorusu karşısında sevgilisini yere göğe sığdıramadı.

"LAF ETMEK NAMUSSUZCA OLUR"

Başarılı şarkıcı soruya "Yani işte. O Egelilikten kaynaklı. Ben enginar, kereviz gibi şeyleri iyi yaparım ama Ama Hazer'e bu konuda laf etmek namussuzca olur. Ne yapsa çok çok iyi yapıyor. Mesleği yani. Çok iyi bir profesyonel" cevabını verdi.

ÖPÜŞÜRKEN YAKALANMIŞLARDI

Geçtiğimiz ay konser için yavru vatan Kıbrıs'a giden Hazer Amani ve Sıla Gençoğlu, havalimanında öpüşürken objektiflere yakalanmıştı.