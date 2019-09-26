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Şarkıcı Sinan Akçıl ile 20 gün önce boşandığı eşi Burcu Kıratlı barıştı

20 gün önce tek celsede boşanan oyuncu Burcu Kıratlı ile şarkıcı Sinan Akçıl, yeniden barıştı. 2. Sayfa programına özel açıklama yapan Akçıl, "Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım" dedi.

26.09.2019 10:35

2019 yılının ilk günlerinde dünya evine giren Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı 20 gün önce tek celsede boşandı. Ayrılığa daha fazla dayanamayan çift, ilişkilerine ikinci bir şans vererek barışma kararı aldı.

AYRILIKLARI 20 GÜN SÜRDÜ

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, geçtiğimiz gün aynı anda paylaşım yaparak barışma sinyali verdi. Burcu Kıratlı elinde çiçeklerle verdiği pozu Instagram hesabından paylaşırken Sinan Akçıl da 24.09.2019 tarihini yazarak Milat notunu düşmüştü.

"SONUNA KADAR AŞKIN ARKASINDAYIM"

Barıştıkları iddia edilen çiftten Sinan Akçıl, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına özel bir açıklama yaparak barıştıklarını duyurdu. Akçıl, 2. Sayfa'y gönderdiği mesajda "Bazı büyük sevdalar hiçbir sözle anlatılmaz" Ne desek az ne desem eksik kalır. Hayattaki en değerli varlık Burcu benim için. Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım" dedi.

TEK CELSEDE BOŞANMIŞLARDI

Oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl, 1 Ocak 2019'da yakın dostlarıyla Hollanda'ya giderek dünya evine girdi.Evliliklerinde sürekli kriz yaşayan ikili, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkartarak fotoğraflarını silmişti.

Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl için ortaya atılan boşanma iddiası gerçek oldu. İkili 6 EKim'de Beykoz Adliyesi'nde 9 aylık evliliklerini anlaşmalı olarak noktaladı.

Şarkıcı Sinan Akçıl ile 20 gün önce boşandığı eşi Burcu Kıratlı barıştı

Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl, Magazin

YORUMLAR(13)
REYWOMEN:bence gelinliği yarımdı ya hatta yok sayılırdı ondan ayrıldılar şimdi gelinliğin tamamını diktirip düğünü tekrarlarlar belki sinan akçıl nede şaşırmıştı ''gelinliğini giymemişsin'' diyerek şimdi tam oldu
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HACI MEHMET:Daha doyamamış :)
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MELISA58:Niye bosandiniz o zaman arkadasim oyuncak mi bu
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QQQ:yalan hayatlar saçma sapan karakterler birleşince böyle oluyor. evlilik olayını çocuk oyuncağı yaptılar. biriyle evlen sonra onu boşa başkasıyla evlen. amaç evlilik rekoru falan mı kırmak? devamlı göz önünde olan bu insanların örnek olması lazım ama malesef ülkenin çivisi çıktı
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ADINIZI YAZIN:Sözlükten bir bakın nikah ve boşanmanın anlamına, ama okuduktan sonra zeka gerek yorumlayabilmek için
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SPOR SEVER:Siz evlenmeyin kardeş. Evliliği gençlere böyle canım sıkıldı ayrılalım özledim barışalım şeklinde liseli aşık ilişkisi gibi gösteriyorsunuz.
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NETO:Ne güzel yazdın kardeşim
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ADINIZI YAZIN:yeni moda evlen boşan sonra sevgili ol
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..:mahkeme ve nikah daireleri size mi çalışcak kardeşim bu ne evlen boşan barış
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YEŞİM:aşkı sakız ettiniz ağzınızda. yazık
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