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Şarkıcı Songül Karlı, İmaj değiştirerek bambaşka birine dönüştü

Türk Halk müziğinin tanınmış isimlerinden olan Songül Karlı, imaj değiştirerek bambaşka birine dönüştü. Karlı saçlarını sarıya boyatarak son haliyle hayranlarının karşısına çıktı.

27.09.2019 09:31

Bir dönem Uğur Arslan ile evlilik programı sunan, Songül Karlı yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Karlı, son dönemde geçirdiği estetik operasyonlardan dolayı eski halinden eser kalmayan Karlı, son haliyle hayranlarını şaşırttı.

İKİ FARKLI SAÇ SEÇENEĞİNİ TAKİPÇİLERİNE SORDU

Şu sıralar ekranlardan uzak kalan Songül Karlı, yaptığı bir paylaşımla takipçilerini ikiye böldü. 46 yaşındaki Karlı, gittiği bir kuaförde iki yeni farklı saç stili deneyerek hangisinde karar kılacağını takipçilerine sordu.

SARI RENKTE KARAR KILDI

Karlı, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak "Sizce hangisi? Yeni imaj çalışmaları, yorumlarınız benim için önemli…" sorusunu sordu. Yorumları dikkate alan ünlü isim, saçlarını sarıya boyattı.

Şarkıcı Songül Karlı, İmaj değiştirerek bambaşka birine dönüştü

Songül Karlı, Uğur Arslan, Magazin

YORUMLAR(36)
ZEKİ:Halk müziği sanatçısına yakışmıyor! Parayı soyunmada bulmuş belki ama oradan kazanılan paradan fayda gelmez. . .
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KÜBRA:ÖYLE ESTETİK YAPTIRMIŞ Kİ. . ÖLDÜĞÜN MELEKLERDE TANIMAZ BUNU. . ALLAH BENİM YARATTIĞIM SONGÜL BU DEĞİLDİ BU KİM DER
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8 4
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PUBG:İSMAİL YK DAN YALA DUR BENDEN SANA GELSİN SONGÜL HANIM :)
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0 0
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HÜSNÜ CANYAKMAZ:Hastasiyiz Dedeeeeeeeeee
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2 0
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HER ZAMAN:YÜRÜDÜĞÜ YOL YANLIŞ DAHA DA ÇİRKİNLEŞTİĞİNİ FARK ETME BİLİNCİNDE DEGİL
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F16:Doğal güzelliğinden eser kalmamış.
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BAYAN:Nolmus bu kadinin burnuna agzina. ESTETİK den taniyamadim
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AYŞE ÖZDEMİR:ne kadar zarif ve güzel kadındı çirkin olmak için her şey yapmış kendine. hani bir şarkı var ya . . . o eski halimden eser yok şimdi. . herkesten farklı kaç kişi kaldı. . ?
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BRO:İmaj değil anam babam estetik bu E S T E T İ K
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SERKAN AYAZ:salak kadın ya
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