Şarkıcı Tuğba Ekinci, "Adriana Lima kimmiş?" diyerek kalçasını gösterdi

42 yaşındaki şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü manken Adriana Lima'ya meydan okudu. Ayna karşısında bikinisiyle video çeken Ekinci, kalçasını gösterdi.

"ADRIANA LIMA MI KALDI?"

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Tuğba Ekinci, son yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yeni şarkısının hazırlığını yapan Ekinci, Instagram hesabının hikaye kısmından bikinili videosunu paylaştı. Ekinci, videosunda "Tutturmuşsunuz bir Adriana Lima diye. Adriana Lima mı var kardeşim? Adriana Lima'mı kaldı?" diyerek ıslık çalıp kalçasını gösterdi.

"İZLERKEN AĞZINIZ AÇIK KALACAK"

Geçtiğimiz hafta yeni projesinin müjdesini veren Tuğba Ekinci, "Yeni projemde sizleri büyük sürprizler bekliyor hiç olmadığım gibi her halimi göreceksiniz. Spor yapmaktan ciddi yoruldum . İzlerken ağzınızı kapatmayı unutmayın. Mekanın sahibi kim anlarsınız)" demişti.