Şarkıcı Tuğba Ekinci'den Cem Yılmaz'a sert eleştiri: Kadınlar bunun neyine gider, yüzü turşu gibi olmuş

Komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile yollarını ayırarak kendisinden 18 yaş küçük Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin magazin gündemine bomba gibi düşen ilişkisine bir yorum da Tuğba Ekinci'den geldi.

"YÜZÜ TURŞU GİBİ OLMUŞ"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve her zaman sivri diliyle tanınan Tuğba Ekinci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Cem Yılmaz'ı çok sert bir dille eleştirdi. Yılmaz'ın fotoğrafını paylaşan şarkıcı "Güzelim kadınlar bunun neyine giderler. Her yeri zeki olsa ne olur, yüzü alkolden bakımsız kırmızı turşu olmuş. Dünyada erkek kalmasa gideri yok" dedi. Cem Yılmaz'ın bu paylaşıma cevap verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.

SERENAY VE CEM AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

Geçtiğimiz yılın son aylarında Defne Samyeli ile yollarını ayıran Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğu iddia edildi. İlişki sorularına sürekli sessiz kalan çift, geçtiğimiz hafta tatil için gittikleri Atina'da yakalandılar. Havalimanında görüntülenen Serenay Sarıkaya yeni ilişkisini kabul ederek herkesi şaşkına çevirdi.

BİRBİRİNE GÖNDERME YAPTI

Defne Samyeli ise ihanet uğradığı belirterek "Hiç ihtimal vermedim, konduramadım" dedi. Samyeli'nin bu sözleriyle ilgili açıklama yapmayan Cem Yılmaz ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 'Biz düşmanları biliyoruz Allah'ım, sen bizi dostlardan koru" göndermesini yaptı.