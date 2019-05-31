Şarkıcı Tuğba Ekinci'den dikkat çeken Ekrem İmamoğlu paylaşımı: Pamuk prens

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan yakınlığıyla tanınan Ekinci, son olarak İmamoğlu için "Pamuk prens" ifadesini kullandı.

Şarkıcı Tuğba Ekinci, önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda Ekrem İmamoğlu için "Cesaretin varsa o eli tam kaldır, korkak olma bu kadar, onlar da sana kafayı atar oturursun aşağı" ifadelerini kullanmıştı.

"CİDDİ İNSAN AZ KONUŞUR ÖZ KONUŞUR"

Ekinci hızını alamadı ve paylaşımlarına bugün de devam etti. Şarkıcı önce İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşıp şunları yazdı: "Neden çok konuşan ve ağlayan insanlara itibarınız yükseldi. Ciddi insan az konuşur öz konuşur! Ağlamadan sabreder icraatını sunar! Bunları ben mi öğreteceğim. Ayrıca öncekilerin de her hamlesini aşırı beğendiğim söz konusu değil. Bütün adaylara yaptığınız gibi yapmayın; oyunu kime vermek istiyorsan ver icraatını görmeden itibar etme havaya sokma! Ey Türkiye sen bunu hep yapıyorsun son ağlayan gene sen oluyorsun..."

"PAMUK PRENS"

Ekinci daha sonra da İmamoğlu hakkında çıkan bir haberin fotoğrafını "Pamuk prens" notuyla paylaştı.