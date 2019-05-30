Şarkıcı Tuğba Ekinci'den dikkat çeken Ekrem İmamoğlu paylaşımı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun esnaf ziyaretinde bir vatandaşla girdiği tartışmada konuştuğu kişiye tokat attığı iddia edilmişti. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgü yağdırdığı paylaşımıyla gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, şimdi de İmamoğlu hakkında bir paylaşım yaptı.

"CESARETİN VARSA O ELİ TAM KALDIR"

İmamoğlu'nun vatandaşla olan dialogunu Instagram hesabından paylaşan Ekinci, altına şu notu düştü: "Ekrem İmamoğlu çok zorluyorsun iyi insan olmaya kendini içinden geldiği gibi ol cesaretin varsa o eli tam kaldır videolarını izlemek istemeyen gençlere korkak olma bu kadar onlarda sana kafayı atar oturursun aşağı.

"SENDE SUÇ YOK, HALKIN SUÇU"

Sende suç yok sana babasının oğlu gibi davranan halkın suçu alın size İmamoğlu ben almıyorum hala normal bir aday göremiyorum ülkenin hayrı için." Aynı videoyu Instagram hikayesinde de paylaşan şarkıcı, "İnsanları tanımadan çok şımarttınız alın size İmamoğlu. Bu mu çok sabırlı çok kültürlü." yorumunu yaptı.

ERDOĞAN'I ÖVMÜŞTÜ

Erdoğan'a olan yakınlığıyla bilinen Tuğba Ekinci, önceki gün Erdoğan'ın fotoğrafını "Karizmatik çıkmış sayın Cumhurbaşkanımız" notuyla paylaşmıştı.