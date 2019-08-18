Şarkıcı Tuğba Ekinci, içkili fotoğraf paylaşan Cem Yılmaz'a demediğini bırakmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı öven paylaşımlarıyla gündeme gelen Tuğba Ekinci, yaptığı son paylaşımda da ünlü komedyen Cem Yılmaz'a tepki gösterdi. Ekinci, Yılmaz'a "Cemcik" diyerek seslendi.

"SİYASİ KONULAR BU TİP İNSANLARIN ANLAYACAĞI KONULAR DEĞİLDİR"

Cem Yılmaz'ın 2 hafta önce paylaştığı fotoğrafı kendi hesabında yayınlayan Tuğba Ekinci, şunları söyledi: "Duygu bozukluğu olan bipolar hastalarına yakın kişilikleri ciddiye almayın zaten, içlerinde 50 karakter vardır öyle olmasa çok karaktere giremez mizah yapamaz. Kendilerini farklı sanarlar çoğu da ilaç bağımlısıdır. Toplumsal siyasi konular bu tip insanların anlayacağı konular değildir. Alkol şişeleri dizmek nedir ergen gibi .) ne özgürlükle nede siyasetle Alakası var bu artistliklerin sadece alkolik gençlik oluna gelir yazık . Her gün şişe koyuyor sun hayretsin Cemcik yanlışsın. (Cenazelerde gülmen gibi şeyler bunlar)"

Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin bu paylaşımına Cem Yılmaz'dan henüz bir cevap gelmedi.