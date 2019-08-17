Şarkıcı Tuğba Ekinci, Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı

Yaptığı çarpıcı açıklamalar ve dikkat çeken pozlarıyla gündemden düşmeyen Tuğba Ekinci, bu sefer de siyasi paylaşımıyla gündeme geldi. Ekinci, sosyal medya hesabından art arda paylaşım yaparak Erdoğan'a övgü yağdırdı.

"BİR DAHA BÖYLESİ GELMEYECEK DEĞERİNİ BİLİN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını paylaşan Tuğba Ekinci şunları söyledi: "Star ve yıldızı çok yüksek Cumhurbaşakanım benim, iyi bakın bir daha böylesi gelemeyecek değerini bilin. Aklınızı selim tutun demokrasi ve medeniyet tek dişi kalmış canavardır. Kimsenin üstüne bu suçlamalarla gelmeyin bazı sorunlar sizin bildiğiniz şekilde çözülemiyor ne yazık ki, her şeye mana aramayın güzel dostlarım hepinize güzel kış sezonu diliyorum.

"TÜRK ÖRF, ADETLERİNE BAĞLI KALMAK SİZİN İYİ OLANDIR"

Hangi teknolojiyi kullanırsanız kullanın ahlakı, dini siz gençlere aşılamaya çalıştığı için teşekkür edelim. O kadar önemli bir şey ki erdemli insan olmak bunu geç kalmadan bilmenizi iyi anlamınızı çok isterim. Özgürlük duygusu ile rahatlığı veya her kafanıza esenin yapmanın iyi bir şey olmadığını bilmeniz gerekiyor. Türküz ve Türk örf adetlerine bağlı kalmanız sizin için iyi olandır. Hasta ve depresyonlu Avrupa ülkelerinden iyi olmanızı sağlayacaktır.

"ÖZÜNÜZDEN UZAKLAŞMAYIN"

Dejeneri olmuş toplumlar ne yazık ki ilelebet kuşaklar boyunca kim olduklarını nereden geldiklerini bilmeyerek yaşayacak ve yönlendirilmeye muhtaç kalacaklardır. Biz Müslüman Türk devleti insanıyız. Türk erkeği ve Türk kadını dünyanın en güzel insanıdır. Değiştirmeye kalkanlara İzin vermeyin özünüzden uzaklaşmayın. Atalarınızı babaannelerinizi annanelerinizi dedelerinizin nasıl insanlar olduğunu unutmayın. Modern olmak, içki veya aşırıya kaçarak takılmak değildir. Modern ve kültürlü insan olmak için önce okuyun sonra gezin ve dünya insanı olmaya çalışın. Temiz ve naif insanlar olmanız dileklerimle."