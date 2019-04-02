Şarkıcı Tuğba Ekinci, Sette Olay Çıkardığı Söylenen Can Yaman'a Ateş Püskürdü

Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman'ın, çekimleri izleyen bir izleyiciye sinirlenerek elindeki fotoğraf makinesini fırlattığı ve makinenin de yardımcı oyuncunun başına gelerek apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Konu hakkında açıklama yapan Demet Özdemir, rol arkadaşının başına gelen olayda bir hayran tarafından hakaretlere maruz kalındığını ve Yaman'ın fotoğraf makinesini elinden düşürdüğünü açıkladı. Ancak şarkıcı Tuğba Ekinci, Instagram hesabından yakışıklı oyuncuya demediğini bırakmadı.

"SENDEN 20 TANE VAR AKILLI OL"

Can Yaman ve Demet Özdemir'in fotoğrafını paylaşan Tuğba Ekinci, yakışıklı oyuncuya şu sözlerle sitem etti:

"Beni iyi tanı unutma sözlerimi kimin çocuğusun bilmiyorum aileni tanımam çok şımarık sın ne oldum delisi senden iyi , babandan dayak yememişsin , daha öncede kıza bardak attın, şimdide bu şekildesin yazık o boya posa bu ülke sana para kazandırıyor .Jön falanda değilsin erkek adam saçı röfleyle gezmez bu senaryodan sonra da yemez bu saçın başka senaryolarda bir halta da benzemiyorsun röflesiz, senden 20 tane var akıllı ol etraf saf küçük kızlardan ibaret değil can oğlum."

DEMET ÖZDEMİR OLAYIN İÇ YÜZÜNÜ ANLATTI

Öte yandan yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Demet Özdemir, "Bugün haberlerde "hayran" adı altında bahsi geçen kişi sete izinsiz girip hakaretler savurup uyarıldığı halde uzaklaşmamıştır... Kaydı kesip Can'ın kolundan tutup bana laf atmıştır. Can da sözde hayrandan kolunu kurtarmaya çalışırken fotoğraf makinesi elinden düşmüştür." ifadelerini kullandı. Yaman ise, rol arkadaşının paylaşımı kendi Instagram hesabından paylaştı.