Şarkıcı Tuğba Özerk, Babasını Gözyaşları İçinde Son Yolculuğuna Uğurladı

Şarkıcı Tuğba Özerk, 76 yaşında kaybettiği babasını gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı. 2 gün önce babasını kaybedenÖzerk, İzmir-Alsancak'ta Hocazade Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sırasında güçlükle ayakta durabildi.
TABUTUN BAŞINDAN UZUN SÜRE AYRILMADI
Tuğba Özerk, babasının tabutunun başından uzun süre ayrılmadı ve taziyeleri kabul etti.
AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLDİ
Eski sanayici Tunç Özerk, kılınan cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
2012 YILINDA ÜVEY BABASINI KAYBETMİŞTİ
Tuğba Özerk, 2012 yılında da üvey babasını kaybetmişti.
İzmir, Tuğba Özerk, Magazin